Очередной антирекорд. 27 пациентов с ковидом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Это новый антирекорд. Предыдущий был установлен в начале августа. Он составил 26 смертей.

Также за сутки зафиксировано 240 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 129 человек, в том числе 5107 детей. Выздоровели всего 55 336 человек (+544). Умерло 4874 человека (+27), все взрослые.

По состоянию на 7 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2617 человек, а также 351 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 535, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212.