Очередной антирекорд. 27 пациентов с ковидом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Это новый антирекорд. Предыдущий был установлен в начале августа. Он составил 26 смертей.
Также за сутки зафиксировано 240 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 129 человек, в том числе 5107 детей. Выздоровели всего 55 336 человек (+544). Умерло 4874 человека (+27), все взрослые.
По состоянию на 7 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2617 человек, а также 351 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 535, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212.
Комментарии
Медицина превращена в фашистский конвейер смерти и массовой депопуляции.
Ничего не изменится, пока осатаневшие от халявных денег и полной безнаказанности рвачи будут за каждого умершего получать многотысячные премии вместо выговора.
7.09.2021 13:07
- гость -
Голову лечить надо вам! Хотя вряд ли что-либо поможет в таком запущенном случае.
7.09.2021 13:07
- гость -
+10000000000
осень.. обострение...
Голову лечить надо вам! Хотя вряд ли что-либо поможет в таком запущенном случае.
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Был у меня знакомый. Пошёл в психушку сам лечить дерпессию, хотя я ему советовал прочитать книгу профессора Николаева "Голодание ради здоровья" и отказаться от канцерогенной мясомолочки во всех её видах, сделав упор на свежие фрукты и овощи.
Сначала вышел овощем после трёхмесячного курса галоперидола.
Потом его ещё раз положили уже принудительно на инсулиновые шоки.
Уже несколько лет на кладбище.
А может руководителям пора по шапке получать за то, что нагрузка на каждого врача превышает все мыслимые и немыслимые нормы? Когда на одного врача по 50 пациентов и больше, каких еще результатов можно ожидать? Хороша халява такая
Медицина в ступоре и шоке.
Сестра работает в детской больнице.
15 лет назад в отделении в смене было 9 врачей и сестер. Сейчас 3, из них одной скоро в декретный отпуск.
Студенты приходят на практику и работать после обучения, сбегают в шоке, перегруз колоссальный. Живут на работе, сутки через сутки. В месяц выходит 300-360 рабочих часов. Бросить детей не на кого.
Зарплаты государственные, при таких переработках у медсестер тыщ по 30.
Что, прививки не катят да? Или срабатывают раньше времени у некоторых?
7.09.2021 13:52
- гость -
Почему не катят? вон как хорошо катят, по 27 уже смертей стало. Интересно, а это цифра достоверная или ее тоже умножать надо?
7.09.2021 13:52
- гость -
Ник заведи,чтобы потом,когда комментировать перестанешь,мы погрустили.
7.09.2021 13:52
- гость -
Скоро будет еще хуже, т.к. скажутся последствия ношения масок! Перекрывая свободное дыхание, носители масок дышат повышенным содержанием СО2, микробами и бактериями которые накапливаются в маске при дыхании и сами того не понимая, вредят своему организму. Не зря же, при частых респираторных заболеваниях, человека направляют к врачу лору для проверки проходимости дыхательных путей!
Читаешь комментарии, и понимаешь, что люди с сохранным интеллектом такое нести не могут.
А вот интересно мне стало: статистика общего количества умерших за 8 месяцев 20 года и соответсвенно за 8 месяцев 21 года сильно отличается? (Интересует Алтайский край ессесено). Где можно ознакомиться?
скажутся последствия ношения масок!
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Абсолютно верно!
Тем более, что практически все маски сделаны из синтетики и что бы там ни утверждали, выделяют фенольные смолы, которые их носители постоянно вдыхают.
Странно как минимум месяц как началась добровольно-принудительная вакцинация, а смертность возрастает. Где это уже было.. А да! Израиль, более 80% вакцинированных, а опять всплески заболеваемости. Но там это объяснили дельта-штаммом. А у нас что придумают? Говорят уже мю-штамм на подходе. Сколько там букв в греческом алфавите?
7.09.2021 14:43
- гость -
Уй... Маски производятся из спанбонда. Фенола там по определению быть не может. (Химия в школе не нужна, не нужна, мы лучше себе сами что-то придумаем и понесем это сакральное знание в массы).
7.09.2021 14:43
- гость -
Статистика органов ЗАГС на сайте управления юстиции Алтайского края
Маски производятся из спанбонда. Фенола там по определению быть не может.
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Полимер. И этим всё сказано.
Строительная минералвата, например, тоже как бы фенолы выделять не должна, как и гореть.
А реально и горит, и воняет в жару так, что в новострое дышать нечем.
7.09.2021 15:13
- гость -
Вы вот сейчас про полимеры это всерьез? Любой полимер непременно содержит фенольное кольцо, да? Так я вас удивлю, ваша ДНК по сути - тоже полимер. А вот минеральная вата (по крайней мере часть точно) как раз и производится с использованием фенолформальдегиных смол. И при определенной температуре она их будет выделять.
Вы вот сейчас про полимеры это всерьез?
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А вы не знаете, почему в Германии, например, использование китайских масок запрещено?
7.09.2021 15:31
- гость -
На надо отвечать вопросом на вопрос. Сначала вы утверждали, что маски выделяют фенол. Потом, когда оказалось, что фенола там нет, вы придумали другое страшное слово - "полимер". Вам задали вопрос, чем вам не угодили полимеры, из которых, по крайней мере частично, вы сами состоите. Вы опять перевели стрелки. Так что или ответ на вопрос, или придумывайте страшилки дальше)
7.09.2021 16:08
- гость -
Любитель масок, ответь на один простой вопрос : с чего ты взял, что они тебя от чего-то защищают? Информация от производителя? Или ты сам это нафантазировал? Или чьими-то фантазиям уверовал?
Потом, когда оказалось, что фенола там нет
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Китайские маски запрещены в Гкрмании после проведения тестов, которые показали, что они выделяют фенолы и прочие канцерогеннные полимеры.