Мэрия Барнаула отчитала перевозчиков за несоблюдение графика движения автобусов

В мэрии Барнаула состоялось очередное совещание с перевозчиками, нарушающими график движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мероприятии поучаствовали ИП Еньшин А. П. и ИП Ершов Е. И., обслуживающие маршруты № 6, 41, 78, 50 и 65. Замечания к ним касаются несоблюдения расписания по вечерам.

Перевозчики пояснили, что знают об этой проблеме и держат ситуацию на контроле. По их данным, графику не всегда удается следовать из-за ухода водителей на больничный и предпразничных пробок.

Власти, в свою очередь, заверили, что в начале 2022 года проведут дополнительный анализ исполнения графика на этих маршрутах.

Напомним, на прошлой неделе мэрия также взяла на контроль двух перевозчиков, которые обслуживают проблемные маршруты № 70 и 121. По последнему ситуация уже значительно улучшилась, отмечают власти.

"В следующем году работа с перевозчиками в таком формате будет продолжена", — сказано в сообщении.