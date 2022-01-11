Травмпункт в бийской больнице № 2 постараются открыть до конца января, заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции. Он закрыт с ноября 2020 года. Сейчас получившие травму могут обратиться только в Центральную городскую больницу.

На форуме "Реализация национальных проектов в Алтайском крае в 2021 году" Попов объяснил сложности с лечением травм тяжёлой коронавирусной ситуацией.

"Работу второго травмпункта на площадке горбольницы № 2 планировали возобновить в октябре, сразу после лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю "Травматология" Центральной горбольницы. Но летом мы и подумать не могли, что осенью третья волна ковида не только не закончится, но и без особой передышки перерастёт в четвёртую. Сейчас в больнице продолжает работать ковидный госпиталь на 660 коек и пока вернуть туда травмпункт невозможно. Руководство Центральной городской больницы занимается данным вопросом, в настоящее время рассматривается возможность приёма повторных пациентов на площадке городской поликлиники № 1. Это поможет развести потоки пациентов и сократить очереди. Травмпункт на площадке горбольницы № 2 возобновит свою работу как только появится такая возможность", – пояснил министр.

Жители Бийска уже просили региональный Минздрав открыть в городе ещё один травмпункт. По словам бийчан, жителям отдалённых районов города неудобно ездить в ЦГБ. Также они жаловались на травмоопасную ситуацию из-за гололёда на улицах города.