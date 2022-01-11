Двух опытных сотрудников полиции в США уволили за то, что они проигнорировали сообщение об ограблении из-за игры в Pokemon Go. Об этом сообщает портал Kotaku.

Инцидент произошёл ещё в 2017 году. Опытные офицеры со стажем работы 28 лет на двоих не откликнулись на сообщение об ограблении соседнего магазина. Вместо того чтобы выполнять свою работу, они отправились ловить покемонов в игре Pokemon Go.

О том, чем занимались мужчины, стало известно из записи их переговоров.

Уволенные правоохранители попытались оспорить решение своего руководства, однако суд признал их увольнение законным, о чём стало известно 11 января 2022 года.

Напомним, что в 2016 году российского блогера Руслана Соколовского арестовали за ловлю покемонов в храме.