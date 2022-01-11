Журналист и писатель Виктор Шендерович (внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов) на своей странице в Facebook объявил об отъезде из России. Своё решение он объяснил иском от бизнесмена Евгения Пригожина по статье "Клевета".
Ранее суд частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к радиостанции "Эхо Москвы", её главреду Алексею Венедиктову, главреду сайта "Эха" Виталию Рувинскому, Виктору Шендеровичу и автору одного из пабликов "ВКонтакте" Евгению Белогаеву. Суд взыскал с радиостанции 1 млн руб. Иск касался выступления Шендеровича в программе "Особое мнение", где тот назвал бизнесмена хозяином "ЧВК Вагнера".
"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <…> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. Я принял решение переждать снаружи", – написал публицист.
Комментарии
За слова не хочет отвечать. Пусть "снаружи" живёт- его выбор.
Эту шалаву не за забор отпускать надо, а за ноздри и на кичу.
11.01.2022 15:05
Гость
Не переживай так за Пригожина, в услугах полезных идиотов он пока точно не нуждается.
Чё, аборигейка, ещё один из твоих отчалил?)
Всем вам место - на параше. Если не успеете убежать.
скатертью дорога
не тот суд, чтобы хайли лайкли работали...
заплатить штраф = признать свое поражение, уехал непобежденным. как бы правильно, конечно
11.01.2022 15:16
- гость -
Что,
онанистаноним? Тоже в полезные идиоты рвёшься?
Аборигейка, не удержался всё-таки) решил что-то обидное написать?)
Мне поровну) жги)
11.01.2022 15:24
- гость -
скатертью дорога
11.01.2022 15:06
- гость -
Эту шалаву не за забор отпускать надо, а за ноздри и на кичу.
Хотите слушать одно правильное мнение Путина?
Демократии в этой стране не видать, ещё лет 200, с таким народом.
Абориген опустился до оскорблений, впрочем как обычно.
Жаль что они не всем Эхом отчаливают. Скатертью дорога, можете там на свободе и остаться.
Дорожную включите
так он год назад уже второе гражданство получил, в Израиле. И сам говорил, что чаще будет находится именно там, чем в России, даже до уголовного дела, но так как денежки зарабатываются только здесь, то придется "бороться" с режимом издалека.
Это как бы иммигрировать, но красиво и так что б денежки не кончились.
Свобода бетонируется все больше и больше. Скоро в новостях будем слышать про бесконечные успехи над всем и вся и называть Путина любяще, дедушкой.
Молодец. Не дурак.
Подпиндосников надо бетонировать и вгонять в асфальт всё больше и больше, это правильно. Но "шендеровичи" это шелуха, основные - они не светятся, сидят в тиши кабинетов (вплоть до красных башен), нутро гнилое, но на словах вполне себе патриоты.
В Северной Корее по телевизору сказали, что сборная Чучхе выиграла чемпионат мира по футболу, а северокорейские космонавты отправились на северокорейской ракете к солнцу! ждемс когда и мы в такой прорыв пойдем lol
Я против того, чтобы под подобным давлением люди вынуждены были покидать страну. НО! Пригожин работает на своего хозяина кремлёвского, имея с этой протекции баснословные доходы. Шендерович на старом НТВ тоже работал на своего хозяина - олигарха Гусинского. Как и перебравшийся в соседнюю страну Киселёв, а также Светлана Сорокина и другие. Они тоже в те времена имели доход немалый за то, что "мочили" политических противников хозяина. Вопрос: Что в этом мне, как обычному, рядовому жителю сибирской глубинки? Мы как в 90-е старались выжить, так и ныне занимаемся этим же. А названные персонажи, несмотря на все их различия, не бедствовали и тогда, и теперь у них всё в полном порядке. До нас им вряд ли есть дело, что ж мы-то за них так переживаем?
11.01.2022 16:49
- гость -
Свобода бетонируется все больше и больше. Скоро в новостях будем слышать про бесконечные успехи над всем и вся и называть Путина любяще, дедушкой.
А кто откажется смеяться/плакать того в лагеря. Россия чучхе эдишн2.
Я вот не пойму,у нас страна, израиль называется?Посмотреть так,что белые,что красные- у всех паспорта граждан израиля.