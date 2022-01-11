Журналист и писатель Виктор Шендерович (внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов) на своей странице в Facebook объявил об отъезде из России. Своё решение он объяснил иском от бизнесмена Евгения Пригожина по статье "Клевета".

Ранее суд частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к радиостанции "Эхо Москвы", её главреду Алексею Венедиктову, главреду сайта "Эха" Виталию Рувинскому, Виктору Шендеровичу и автору одного из пабликов "ВКонтакте" Евгению Белогаеву. Суд взыскал с радиостанции 1 млн руб. Иск касался выступления Шендеровича в программе "Особое мнение", где тот назвал бизнесмена хозяином "ЧВК Вагнера".

"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <…> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. Я принял решение переждать снаружи", – написал публицист.