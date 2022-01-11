Попавшая в больницу с инсультом Проклова рассказала о своём здоровье

Актриса Елена Проклова вышла на связь из столичной больницы и рассказала, что в результате инсульта у неё не повреждены ни двигательные, ни умственные функции. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"У меня всё нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня повреждён мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону", – сказала она.

Елена Проклова пообещала, что к концу февраля будет в полном здравии.

Напомним, заслуженная артистка была госпитализирована в реанимацию. Она попала в больницу несколько дней назад с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт.