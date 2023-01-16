Метели, сильный ветер и заносы. В Алтайском крае опять передали штормпрогноз

Неблагоприятные погодные условия сохранятся вечером 16 января и ночью 17 января

16 января 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае из-за ухудшения погодных условий. В конце дня 16 января и в ночь на 17 января в регионе с прохождением тёплого фронта циклона сохранится снег, поднимутся метели, усилится ветер. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, по юго-востоку он усилится до 25 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица, местами возможны сильные заносы", – сообщила синоптик.

Снег постепенно прекратится днём 17 января. Осадки вероятны только по востоку. Ветер тоже ослабнет. На большей части края он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. И лишь по востоку порывы будут чуть сильнее: до 16 м/с.