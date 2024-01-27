Алтайский министр объяснил, почему в регионе все больше строят индивидуальных домов

За десять лет объем ввода индивидуального жилья вырос в два раза

27 января 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru/строительство домов

Объем ввода индивидуального жилья в Алтайском крае за последние десять лет вырос в два раза и достиг 500 тысяч квадратных метров в год. Об этом в ходе заседания Союза строителей сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"Другой уровень комфорта"

В 2023 году в Алтайском крае ввели 850 тысяч квадратных метров жилья. Однако с 2014 года появился тренд на возведение индивидуальных домов. По словам министра, это произошло благодаря льготной ипотеке, что не спасает застройщиков от роста цен на материалы.

Иван Гилев уверен, что федеральная поддержка строительной сферы в будущем может уменьшиться, что приведет к снижению объемов строительства многоквартирных домов в Алтайском крае. В этой ситуации у индивидуального жилья может быть преимущество.

"Это другой уровень комфорта. В среднем один жилой дом примерно около 140 "квадратов". В среднем же квартира в многоквартирном доме сейчас в Алтайском крае – около 50 "квадратов". Еще пять лет назад было 60 квадратных метров. Строители пытаются подстроить рынок под финансовые возможности клиентов", – пояснил Иван Гилев.

По словам министра, большую часть частных домов строят рядом со столицей края: 30% – в Барнауле, 22% – в Первомайском районе, 6% – в Павловском районе и еще 5% – в Бийске, Белокурихе и Новоалтайске.

На рынке индивидуального жилья сейчас, поясняет Гилев, "царствуют" в основном застройщики. Легче приобрести готовое жилье, чем строить дом самостоятельно. Это избавляет людей от головной боли по поводу проведения к участкам газа и воды.

Несмотря на рекордные цифры, застройщикам, уверен чиновник, есть куда стремиться. В частности, новые микрорайоны в Барнауле не могут появляться без социальных объектов. В качестве примера министр привел строительство детского сада в селе Фирсово. Иван Гилев отметил, что численность населения города никак не меняется, но каждый год строители вводят сотни тысяч квадратных метров нового жилья.

"Это говорит о том, что люди переезжают из одной части Барнаула в другие – в основном в Индустриальный район", – добавил чиновник.

Эскроу-счета в индивидуальной недвижимости

Говоря о перспективах рынка, алтайский министр отметил важность изменений в законодательстве. В конце 2023 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект об эскроу-счетах в индивидуальном жилищном строительстве.

По словам Ивана Гилева, государство намерено повысить уровень цивилизованного взаимодействия между покупателем и застройщиком в сфере ИЖС, где дома стали активно возводить улицами и кварталами. Кроме того, при таком механизме, когда деньги клиентов поступают на счета банков, а только после завершения всех работ – застройщикам, избавили Алтайский край от проблем обманутых дольщиков.

Переход на эскроу-счета позволит строить больше домов в сельских районах Алтайского края.

"Это позволило бы достичь дополнительного эффекта", – уверен Иван Гилев.