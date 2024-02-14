Алтайский отель вошел в число лучших в России
Тревел-блогеры и журналисты оценили Altai Palace в 9,9 балла из 10 возможных
14 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
Отель Altai Palace в Алтайском крае признан одним из лучших в России. Как пишет "МК", он набрал 9,9 балла на основе оценок более чем 90 тревел-блогеров и журналистов в рамках проекта "Медиаразведка" сервиса путешествий tutu.
В общей сложности в 2023 году эксперты посетили 24 региона и оценили условия проживания и завтраки в 68 отелях и гостиницах.
По итогам проверок 21 объект набрал от 9,5 до 10 баллов. Лидеры располагаются в 17 регионах. Алтайский край стал единственным представителем СФО в их числе.
Ранее Алтайский край вошел в топ регионов, в которые российские туристы собираются приехать в 2024 году.
07:40:48 14-02-2024
Ехать на Алтай и увидеть это( это капец конечно ....достаточно открыть их сайт и все .....а дальше ехать на Алтай!
09:43:18 14-02-2024
гость (07:40:48 14-02-2024) Ехать на Алтай и увидеть это( это капец конечно ....достато... Лично мне отель не понравился. Это как ресторан Барнаул - цыганщина с парчей и позолотой. Те же Резорт или Вилладж в Горном - несравнимо круче.
09:18:55 14-02-2024
ага слыхали про него, только это для Москвичей а не для жителей Алт края , у нас таких зп нет чтобы отдыхать в таких
09:46:51 14-02-2024
Гость (09:18:55 14-02-2024) ага слыхали про него, только это для Москвичей а не для жите... У вас никогда и не будет таких зарплат. Вы поймите - для того и существуют разные предложения на разные кошельки, ибо доходы у всех разные. Работяга не идет покупать Мерседес или БМВ, он покупает Ладу или подержанного многолетнего японца. Человек с вашей зарплатой не смотрит объявления о продаже квартир в дорогих ЖК или, упаси господь, коттеджных поселках. Он смотрит хрущобу на Потоке. Все объяснимо.
10:18:33 14-02-2024
Гость (09:46:51 14-02-2024) У вас никогда и не будет таких зарплат. Вы поймите - для тог... А почему у него никогда не будет таких зарплат? У вас есть предположение?
10:55:55 14-02-2024
Гость (10:18:33 14-02-2024) А почему у него никогда не будет таких зарплат? У вас есть п... Так было всегда, так будет всегда. И везде. В Штатах в районах для богачей работяги не селятся. Как и в Европе. Например в Германии, например деревенька Гштаад. Там живут только обеспеченные. Давайте сделаем экскурс в СССР. Работяги селились на всяких Черемушках. А тогдашняя элита - партноменклатура, селились в крайкомовских домах - кирпичные пятиэтажки с двумя квартирами на этаже, трешка и пятикомнатная. Расположены в Центре - Димитрова, Камс, Крупской Х Красноармейский. Отдельные санатории на Югах. Магазины Березка. Пайки с икрой и крабами, сервелатом и сыром. Всегда и везде было расслоение.
18:23:04 15-02-2024
Гость (10:18:33 14-02-2024) А почему у него никогда не будет таких зарплат? У вас есть п... Заработок в онлайне для неглупого, остроумного, находчивого человека можно найти, если поискать))))
11:17:28 14-02-2024
Гость (09:46:51 14-02-2024) У вас никогда и не будет таких зарплат. Вы поймите - для тог... Вы правы на все 💯, так было, так есть и так будет. У каждого своя звезда и место под солнцем
12:27:38 14-02-2024
Гость (09:18:55 14-02-2024) ага слыхали про него, только это для Москвичей а не для жите... вы прямо за всех жителей Алтайского края говорите? Просто знаю ни одного жителя Алтайского края кто вполне комфортно там останавливался. Я вас удивлю, но в крае достаточно людей доходами, а иногда и зарплатами выше уровня Москвы.
10:07:20 14-02-2024
Раньше спокойно можно было с палаткой на берегу Катуни встать, где хочешь почти, а сейчас, любимые места заборами огорожены, и приходится ехать за территорию края, с каждым годом все дальше и дальше...
10:56:43 14-02-2024
Гость (10:07:20 14-02-2024) Раньше спокойно можно было с палаткой на берегу Катуни встат... А все, кончилось бесплатное. Теперь все за деньги.
11:33:24 14-02-2024
Улитка лучше
13:14:26 14-02-2024
В Америке и других странах богачи сами стали богатыми а не воровали заводы у людей в годы приватизации конституцию поменяли а приватизацию отменить бояться за границу официально вывели триста миллиардов и они патриоты а мы все враги родины
13:19:40 15-02-2024
Земляк (13:14:26 14-02-2024) В Америке и других странах богачи сами стали богатыми а не в... А ты готов отдать своё жильё? Ведь оно было приватизировано.
18:11:19 14-02-2024
Да евреи успели и в революцию Октябрьскую всю власть захватить и перевернуть все русские устои а комиссары сколько вреда боли злобы принесли в наше русское общество потом только Сталин поставил все на свои места и вот для жидов настал опять благоприятный момент и они его не упустили и опять сног на голову эти отпетые мошенники типа чубайса поставили Россию разворовали разворовывают и ещё будут пока они у власти вернее их люди сами они уже давно за бугор свалили это только в нашей стране за кражу 5,6 миллиардов условные сроки можно получить в других государствах цивилизованных этот номер не пройдет так что хотите перемен идите на выборы и выберите того кто сможет это остановить кто заинтересован или ещё 6 лет ждите лучшей жизни обещанной не сменяемым
20:55:57 15-02-2024
Не Алтайский, а Республики Алтай.