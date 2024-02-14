Алтайский отель вошел в число лучших в России

Тревел-блогеры и журналисты оценили Altai Palace в 9,9 балла из 10 возможных

14 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Отель Altai Palace / Фото: altaipalace.ru

Отель Altai Palace в Алтайском крае признан одним из лучших в России. Как пишет "МК", он набрал 9,9 балла на основе оценок более чем 90 тревел-блогеров и журналистов в рамках проекта "Медиаразведка" сервиса путешествий tutu.

В общей сложности в 2023 году эксперты посетили 24 региона и оценили условия проживания и завтраки в 68 отелях и гостиницах.

По итогам проверок 21 объект набрал от 9,5 до 10 баллов. Лидеры располагаются в 17 регионах. Алтайский край стал единственным представителем СФО в их числе.

Ранее Алтайский край вошел в топ регионов, в которые российские туристы собираются приехать в 2024 году.