Архитектор ответил на критику Новосибирска Лебедевым и назвал слабое место города

По его мнению, заявления дизайнера нужно воспринимать не как негатив, а как призыв к действию

26 мая 2025, 22:57, ИА Амител

Ночной Новосибирск / Фото: amic.ru

Новосибирский архитектор Игорь Поповский высказался по поводу критики Артемия Лебедева в адрес Новосибирска. Как сообщает "Om1 Новосибирск", он назвал главными проблемами города благоустройство и состояние дорог.

Недавно Лебедев снова раскритиковал Новосибирск, назвав его "любимым городом для битья". Он противопоставил его Красноярску, который, по мнению дизайнера, достоит звания столицы Сибири. По мнению блогера, Новосибирск – это "не город, а недоразумение", тогда как Красноярск – "просто конфетка".

По мнению Поповского, если бы в Новосибирске все было в порядке с благоустройством и дорогами, то отношение к архитектуре города было бы другим. Он напомнил, что в городе есть достойные объекты, которые включены в престижные рейтинги и всероссийские конкурсы. При этом есть и те люди, которым не нравится Новосибирск из-за личных предпочтений.

"Красноярск старше Новосибирска. Как и Омск, и Томск, Барнаул, если на то пошло. У них больше исторических зданий. Новосибирск же – авангардный город XX века с неоднократно менявшимися градостроительными подходами", – добавил Поповский.

Архитектор считает, что критика Лебедева должна восприниматься не как негатив, а как призыв к действию. Он согласен, что благоустройство в городе оставляет желать лучшего, и поддержал идею создания пешеходной улицы.