Архитектор ответил на критику Новосибирска Лебедевым и назвал слабое место города
По его мнению, заявления дизайнера нужно воспринимать не как негатив, а как призыв к действию
26 мая 2025, 22:57, ИА Амител
Новосибирский архитектор Игорь Поповский высказался по поводу критики Артемия Лебедева в адрес Новосибирска. Как сообщает "Om1 Новосибирск", он назвал главными проблемами города благоустройство и состояние дорог.
Недавно Лебедев снова раскритиковал Новосибирск, назвав его "любимым городом для битья". Он противопоставил его Красноярску, который, по мнению дизайнера, достоит звания столицы Сибири. По мнению блогера, Новосибирск – это "не город, а недоразумение", тогда как Красноярск – "просто конфетка".
По мнению Поповского, если бы в Новосибирске все было в порядке с благоустройством и дорогами, то отношение к архитектуре города было бы другим. Он напомнил, что в городе есть достойные объекты, которые включены в престижные рейтинги и всероссийские конкурсы. При этом есть и те люди, которым не нравится Новосибирск из-за личных предпочтений.
"Красноярск старше Новосибирска. Как и Омск, и Томск, Барнаул, если на то пошло. У них больше исторических зданий. Новосибирск же – авангардный город XX века с неоднократно менявшимися градостроительными подходами", – добавил Поповский.
Архитектор считает, что критика Лебедева должна восприниматься не как негатив, а как призыв к действию. Он согласен, что благоустройство в городе оставляет желать лучшего, и поддержал идею создания пешеходной улицы.
06:48:16 27-05-2025
Самый поганый городишко в Сибири. Более убого только в Бийске или Кызыле.
08:33:22 27-05-2025
Гость (06:48:16 27-05-2025) Самый поганый городишко в Сибири. Более убого только в Бийск... поддерживаю
09:25:22 27-05-2025
Гость (06:48:16 27-05-2025) Самый поганый городишко в Сибири. Более убого только в Бийск... Нормальный город Новосибирск, быстро растет, все меняется. За последние 10 лет стал заметно лучше. Кызыл, кстати, тоже ничего. Вполне самобытный. Тувинцы люди хорошие в целом, довольно гостеприимные.
08:54:17 27-05-2025
Нск больше похож на "территорию какой-то застройки", а город.
09:26:47 27-05-2025
Лебедев, наверное, хотел предложить Новосибирску свой уникальный логотип в виде деревянной буквы "Н" за пару десятков миллионов рублей. Эдакий Кирилл и Мефодий в одном лице ))
10:23:34 27-05-2025
Антон (09:26:47 27-05-2025) Лебедев, наверное, хотел предложить Новосибирску свой уникал... отлучили от московской кормушки татьяныча
11:57:20 27-05-2025
Освещение, включают тогда, когда уже совсем стемнело. А в сумерках хоть глаз выколи и отключают в 1 ночи зачем то. Развязки дорог и человейники отдельная тема. Ну и сами дороги конечно это ужас.
18:42:32 27-05-2025
Артём (11:57:20 27-05-2025) Освещение, включают тогда, когда уже совсем стемнело. А в су... Из квартиры сына на 19 этаже с удовольствием любуюсь огнями ночного Новосибирска. Если б можно было, вставил бы фото.
20:54:44 27-05-2025
Гость (18:42:32 27-05-2025) Из квартиры сына на 19 этаже с удовольствием любуюсь огнями ... Ночного... В этом вся суть. 😉
12:10:29 27-05-2025
Новосибииск и есть столица Сибири, и не надо хаить его. А Лебедеву посоветовал бы Красноярс получше изучить, так себе городишко..
14:01:32 27-05-2025
Гость (12:10:29 27-05-2025) Новосибииск и есть столица Сибири, и не надо хаить его. А Ле... А что в нем столичного? Такая же провинция как и Барнаул, но в Барнауле хоть зелено и чисто.
20:28:25 27-05-2025
Гость (14:01:32 27-05-2025) А что в нем столичного? Такая же провинция как и Барнаул, но... Было когда-то.
23:41:15 27-05-2025
Гость (14:01:32 27-05-2025) А что в нем столичного? Такая же провинция как и Барнаул, но... Но-но!
Барнаул - столица мира!
13:59:57 27-05-2025
Предпочитаю сделать круг в 200 км, чтоб не заезжать в Новосибирск. Грязный, серый, с плохими дорогами без разметки, куча камер и бесконечными пробками. Путешествие по НСК - страдание.
14:50:03 27-05-2025
Новосибирск очень грязный и нелепо застроенный город. Вырублены зеленые насаждения,все застроено ларьками и шаурмой. Много мигрантов, которые не хотят жить по своим законам и традициям.
16:16:42 27-05-2025
От Омска отстали, то он был худшим городом Сибири. Красноярск конфетка с его тяжёлым воздухом? А у нас в Сибири и Дфо проблем и с жильём и с дорогами, и с газоснабжением полно, потому что десятилетиями в Москве деньги оседали. Последние лет 5 обратили внимание на Сибирский, Уральский и Дальневосточный регионы, ничего все будет и у нас. А Лебедев это не тот человек которому тут квакать можно. Сильно много на себя берёт. А Новосибирск всегда будет центром Сибири.
17:52:44 27-05-2025
Да вы сильно то не переживайте. Ведь всем известно что у Лебедева не все в порядке с головой. Да и на голове то же.
21:57:14 27-05-2025
Владимир (17:52:44 27-05-2025) Да вы сильно то не переживайте. Ведь всем известно что у Леб... У ЛЕБЕДЕВА ВСЕ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ, ИОН ВИДИТ ВСЕ ТАКИМ КАКОЕ ОНОЕСТЬ, Новосиб ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ город, я бы сравнила его с городом после войны, но вместо того, чтобы прибираться и ремонтировать здесь активно уничтожают зелень. Город ЗАД, вот как я его называю
18:56:33 27-05-2025
Если такой поганый город СИБ, что тогда со всех городов Сибири туда переезжает молодежь жить, И не только. Просто мегаполис, вот и проблемы большого города!
19:20:31 27-05-2025
Не в одном миллионнике на центральной площади не организована стоянка из 200 машин законно, а в новосибирске есть. Это ужас. Зато есть чем гордиться. У других то нет.
20:10:01 27-05-2025
К сожалению Новосибирск скоро перестанет быть городом. Безумная застройка человейниками перегруженная транспортными пробками. Бездумная власть, не способная создать нормальную концепцию развития в противовес коррупционному расцветаю. Потеря промышленного потенциала, а значит и перспектив развития города превращает его в без головного нищеброда с протянутой рукой в сторону Москвы.
14:36:20 28-05-2025
Красноярск не может быть старше Томска!
Достаточно навести справки по датам основания...
То, что несет Лебедев, это лишь его частное мнение. Причем не всегда адекватное. И чем больше он болтает на интервью, тем меньше там цены его словам.
На месте архитектора, я бы не реагировал на это.
15:15:41 28-05-2025
Гость (12:10:29 27-05-2025) Новосибииск и есть столица Сибири, и не надо хаить его. А Ле... Согласен
08:11:58 29-05-2025
Хаотичная застройка, отсутствие продуманной инфраструктуры, парковок , проспектов, парков,где могли бы гулять люди, интересных арт-обьектов, лавочек, красивых фонарей. Возьмите хотя бы один район ( не центральный) под контроль, и сделайте хоть мало-мальски что-то для людей, а не для застройщиков.
08:14:27 29-05-2025
И Уберите с улиц эти рекламные щиты, которые закрывают прекрасные леса - единственное прекрасное, что есть в этом городе и которое вырубают и вырубают, как будто калеча город ещё больше.
04:28:58 30-05-2025
Дороги убитые в хлам , дворовые территории просто как после войны, пл всему городу и особенно в центре провода висят , как сады Семирамиды , ушатаный общественный транспорт. Я Новосибирск любил всегда и ехал туда с удовольствием , но это было в начале 2000-х , а потом на фоне других городов Новосибирск стал сильно уж грязненьким ,ну как будто бы хозяина нет в городе. Надеюсь все исправят и город будет достойно нести имя столицы Сибири.