В Барнауле полуобнаженный мужчина накричал на девушек и требовал "убрать ноги с лавочки"
Мужчина заявил, что они должны идти "в свой двор гадить"
04 мая 2026, 17:29, ИА Амител
В Барнауле мужчина накричал на девушек / Кадр из видео
В Барнауле житель дома № 14а по улице Горно-Алтайской оскорбил двух девушек, сидевших на лавочке возле подъезда, и угрожал облить их холодной водой, сообщает "Инцидент Барнаул".
«Он оскорблял нас, кричал "свиньи", требовал убрать ноги с лавочки и угрожал облить водой», - рассказала одна из девушек.
По ее словам, вначале мужчина кричал на них из окна, а после вышел на улицу с ведром холодной воды. В итоге облил одну из девушек.
Мужчина требовал идти "в свой двор гадить". Однако, как уверяет девушка, порядок они не нарушали и не мусорили.
17:40:55 04-05-2026
а я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться!
17:41:30 04-05-2026
Правильно все сделал. Посади свинью за стол, она и ноги на стол!
17:44:07 04-05-2026
Есть пословица: "посади свинью за стол, она ноги на стол".
Ноги на лавочке - это "другое"?
17:44:30 04-05-2026
И в чем он не прав то
18:49:43 04-05-2026
Гость (17:44:30 04-05-2026) И в чем он не прав то... Он точно не прав в оскорблениях и хулигагстве с водой.
20:01:12 04-05-2026
Гость (18:49:43 04-05-2026) Он точно не прав в оскорблениях и хулигагстве с водой. ... по другому с быдлом нельзя - не поймут
17:54:30 04-05-2026
Надеюсь эти девки свалили, молодец мужик, по другому ни как, жертв из себя строят.
18:00:37 04-05-2026
Так а ноги на лавочке были или нет?
18:09:28 04-05-2026
А если ноги на лавочке - это не свинство?
18:11:23 04-05-2026
А хрен ли их ноги на лавке делали? На подушки для головы свои пусть складывают?
18:17:32 04-05-2026
Правильно сделал, если ноги на скамейку ставили. Я бы тоже облил. Молодёжь сейчас наглая и бесстыжая.
19:28:08 04-05-2026
Гость (18:17:32 04-05-2026) Правильно сделал, если ноги на скамейку ставили. Я бы тоже о... Кого бы вы облил? Двух девочек или толпу пьяных гопников? До каких пределов отваги может распространиться ваше быкование?
21:41:17 04-05-2026
Гость (19:28:08 04-05-2026) Кого бы вы облил? Двух девочек или толпу пьяных гопников? До... 8 пьяных гопников на место ставят 3 крепких мужика, и это не моя фантазия с дивана))
09:42:15 05-05-2026
гость (21:41:17 04-05-2026) 8 пьяных гопников на место ставят 3 крепких мужика, и это не... а нету таковых, только сумасшедшие борцуны с женщинами и детьми остались
18:43:38 04-05-2026
Гнать их надо ссаными тряпками. Будут тут ноги задирать.
18:47:43 04-05-2026
Тоже не одобряю ноги на лавочке, но каких-то вот прям железных аргументов для себя выработать не могу. Да, не интеллигентно, да - не совсем гигиенично. Но не противозаконно. Да и в контексте общей чумазости города не так уж опасно в санитарном плане.
22:29:08 04-05-2026
Гость (18:47:43 04-05-2026) Тоже не одобряю ноги на лавочке, но каких-то вот прям железн... Вам ГОСТ нужен?
20:33:33 04-05-2026
Если этот отчаянный критик чужой нравственности примеряет на себя роль воспитателя с весьма спорными методами, то аналогичным образом он должен поступать в любом аналогичном случае, будь перед ним бугай 120 кг или толпа алкашей. В чем в я ооочень сильно сомневаюсь. Поэтому делать замечания оппоненту явно слабее себя, стоило бы в той форме, в какой бы он не зассал перед большей угрозой. Т.е. в уважительной, не опускаясь до уровня шавки.Но там точно самоуважением не пахнет.
22:47:11 04-05-2026
Анекдот. "Ничего, что я ноги на стол положил, ничего, можете хоть все четыре." Это про тех так называемых "девушек".
05:48:02 05-05-2026
Я вас умоляю. У нас везде провоцируют скандалы. И в транспорте нечаянно могут сумочкой по голове дать проходя мимо раза три. И потом локтем ткнуть. И в супермаркете на кассе постоянно какая нибудь дамочка так и норовит своими рученками твои продукты перед кассой на столе подвинуть. И почему то этих правокаторш никто не записывает в дебоширы. Хотя все начинается всегда с таких вот вроде безобидных дамочек. И почему то никто никогда не сажает дамочек не на 15 суток не на пару.
07:59:44 05-05-2026
Вася (05:48:02 05-05-2026) Я вас умоляю. У нас везде провоцируют скандалы. И в транспор... Некоторые еще норовят помочь зайти в общественный транспорт и выйти из него)
07:03:17 05-05-2026
мало облить,надо заставить,как минимум,отмыть лавочку от их грязи,а лучше заставить покрасить. в своем дворе они так не ведут себя,потому что там их знают.
а вообще то новость очень гнилая,лучше было снять на фото их свинство и выложить,даже с замазанными мордами,по идее они на административку раскрутились.
08:38:31 05-05-2026
Моральный и интеллектуальный уровень жителей Баран-аула четко понятен по комментариям. Для них полуголое быдло с ненормативной лексикой классово ближе. Пионерок еще можно исправить - если с человеком вести себя по человечьи и объяснять ему пагубность его некоторых поведенческих привычек, то человек вполне может понять суть внушения. Но когда в роли «воспитателя» выскакивает быдло и начинает чему то учить на смеси русского с матерным, то это воспринимается как иллюстрация внешнего вида питекантропа.
12:09:42 05-05-2026
Гость (08:38:31 05-05-2026) Моральный и интеллектуальный уровень жителей Баран-аула .четко понятен по комментариям. Для них полуголое быдло с ненормативной лексикой классово ближе. Пионерок еще можно исправить - если с человеком вести себя по человечьи и объяснять ему пагубность его некоторых поведенческих привычек, то человек вполне может понять суть внушения. .. Вот вы взрослого человека называете "быдлом", что свидетельствует о вашем моральном и интеллектуальном уровне. Из какого населенного пункта будете?)))
{ польское слово "бидло" или "bydlo", обозначает скот, то есть человек свинья, обычно русских так называли, шляхские панове в Речи Посполитой}
12:42:16 05-05-2026
Гость (12:09:42 05-05-2026) Вот вы взрослого человека называете "быдлом", что свидетельс... Мне ликбез по пшековскому языку без надобности, я знаю что означает слово быдло. А то что быдло взрослое, так это не его заслуга, просто оно выросло, и как то не нарвалось на еще бОльшее быдло, чтобы ему горб поломали.
14:08:21 05-05-2026
Гость (12:42:16 05-05-2026) . как то не нарвалось на еще бОльшее быдло, чтобы ему горб поломали... С вами не встретился? А вы жаждете, бьёте копытом в нетерпении?)))
14:50:21 05-05-2026
Гость (08:38:31 05-05-2026) Моральный и интеллектуальный уровень жителей Баран-аула четк... Извините,Ваше сиятельство)))
12:35:11 05-05-2026
Судя по фото, лавочки в том дворе установлены по программе Благоустройства, собственники участвовали в софинансировании, оплачивали скамейки. Пришли некие гражданки и портят чужую собственность, сводят на нет усилия Государства по улучшению городской среды.
13:22:12 05-05-2026
Почему девочки залезли на лавочки с ногами? Да потому что знают, что им не чего не будет. Вероятно так их в семье воспитали.