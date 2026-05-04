В Барнауле полуобнаженный мужчина накричал на девушек и требовал "убрать ноги с лавочки"

Мужчина заявил, что они должны идти "в свой двор гадить"

04 мая 2026, 17:29, ИА Амител

В Барнауле мужчина накричал на девушек / Кадр из видео

В Барнауле житель дома № 14а по улице Горно-Алтайской оскорбил двух девушек, сидевших на лавочке возле подъезда, и угрожал облить их холодной водой, сообщает "Инцидент Барнаул".

«Он оскорблял нас, кричал "свиньи", требовал убрать ноги с лавочки и угрожал облить водой», - рассказала одна из девушек.

По ее словам, вначале мужчина кричал на них из окна, а после вышел на улицу с ведром холодной воды. В итоге облил одну из девушек.

Мужчина требовал идти "в свой двор гадить". Однако, как уверяет девушка, порядок они не нарушали и не мусорили.