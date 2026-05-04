Горячая линия поможет родителям сделать осознанный выбор

04 мая 2026, 17:19, ИА Амител

Летний лагерь для детей / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск бесплатной федеральной горячей линии для консультаций по вопросам организации летнего отдыха детей. Родители смогут получить помощь в выборе лагеря, а также всю необходимую информацию о поездке своих детей, сказал он в беседе с РИА Новости.

«Горячая линия будет работать круглосуточно по телефону 8 (800) 250-28-90. Операторы готовы принимать звонки в любое время дня и ночи, чтобы помочь семьям подобрать подходящее место для летнего отдыха для своих детей», - добавил парламентарий.

Вице-премьер также подчеркнул, что региональные власти должны создать аналогичные службы на местах, чтобы облегчить процесс выбора лагеря перед началом летнего сезона.

В 2026 году планируется обеспечить детей разнообразными возможностями для летнего отдыха. В перечень войдут загородные оздоровительные лагеря, городские тематические клубы, мастер-классы и квесты.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае родители "сломали" сайт для бронирования путевок в детские лагеря.