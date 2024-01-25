"Поездами и самолетами". Кто из кандидатов собрал подписи выдвижения в президенты?

Пока только трое претендентов заявили, что смогли собрать необходимое количество подписей

25 января 2024, 06:15, ИА Амител

Урна для голосования / Фото: amic.ru

31 января заканчивается срок сдачи кандидатами в президенты подписей избирателей. До этого времени самовыдвиженцам нужно заручиться 300 тысячами автографов, кандидатам от партий – 100 тысячами. Пока из пяти претендентов на пост российского лидера о сборе (или его заключительной стадии) необходимого количества подписей отчитались только трое. Подробнее – в материале amic.ru.

Борис Надеждин от "Гражданской инициативы"

Борис Надеждин по состоянию на 23 января собрал 101 тысячу автографов в 75 регионах страны. Однако, как сообщают в штабе, подписи "не идеальные", поэтому сбор продолжается. Партия поставила цель заручиться поддержкой 150 тысяч избирателей, из них она намерена отобрать 105 тысяч (именно столько допускается для подачи в ЦИК).

"Нам нужно подать не более чем 2,5 тысячи безупречных, правильно оформленных подписей из каждого региона сбора. На данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются нашим отделом проверки как хорошие. В связи с этим мы увеличиваем сумму сбора до 150 тысяч подписей", – сказано в телеграм-канале штаба.

Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза"

В беседе с "Ведомостями" Бабурин заявил, что ему удалось собрать 112 тысяч подписей в 48 регионах. Теперь подписные листы должны привезти в Москву, чтобы сдать в Центризбирком. Примечательно, что адреса большинства предвыборных штабов или точек сбора не публиковались. Где, как проходил сбор и на кого делал ставку политик, неизвестно. Напомним, что для Бабурина это будет уже вторая президентская кампания – на выборах 2018 года он набрал 0,65% голосов.

Андрей Богданов от "Российской партии свободы и справедливости"

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что ему удалось собрать 90 тысяч подписей.

"Все идет отлично <…> 105 тысяч будет. Соберем больше, но проверять будем достаточно тщательно, поэтому отбраковка все равно составляет процентов 30. Мы успеваем, сейчас больше 50 тысяч подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче, ждем остатки из регионов, 90 тысяч подписей уже на руках", – сообщил Богданов РИА Новости.

Остальные автографы должны прийти из регионов в ближайшее время: некоторые из них, по словам Богданова, "едут поездами и самолетами".

"Напомню всем "доброжелателям", что собрать очереди за подписью не самое сложное занятие для политтехнолога. А вот проследить, чтобы подписанты правильно, без ошибок, написали все свои личные данные – это самое сложное. Опыт показывает, что такой сбор с очередями дает брак 50-70%", – написал он в своем телеграм-канале.

Сергей Малинкович от "Коммунистов России"

Выдвинутый "Коммунистами России" Сергей Малинкович рассказал, что ему удалось заручиться поддержкой 80 тысяч человек, при этом "хорошие" из них – около 60 тысяч.

"А вот дальше надо смотреть. Мы ждем с Дальнего Востока кусок, многое будет зависеть от него. Ну а как Дальний Восток сработает – остается только молиться, хоть мы и коммунисты!" – пояснил Малинкович.

Ирина Свиридова от Демократической партии России

Демократическая партия России, выдвинувшая на выборы Ирину Свиридову, продолжает сбор подписей. При этом сколько получено на данный момент, неизвестно. Кандидат не ведет телеграм-канал и не создавала своего сайта, на котором бы можно было оставить автограф в ее поддержку. Председатель партии Александр Зорин сообщал, что процесс "идет сложно", в том числе из-за сильной поддержки действующего президента.

Сколько собрали самовыдвиженцы?

Самовыдвиженцами на выборы пошли Владимир Путин, блогер, бьюти-коуч Рада Русских и блогер-экоактивист Анатолий Баташев. Всем троим необходимо преодолеть барьер в 300 тысяч автографов, при этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тысячи.

22 января штаб Путина предоставил Центризбиркому 95 коробок с подписями избирателей. Как пояснял сопредседатель штаба Владимир Машков, за месяц в поддержку президента было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо.

При этом сколько удалось собрать подписей остальным самовыдвиженцам, неизвестно. Официальных данных опубликовано не было.

С 1 февраля ЦИК приступит к процедуре проверки подписей, которая продлится десять дней. Кандидатам, у которых количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать 5%, откажут в регистрации.