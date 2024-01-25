"Поездами и самолетами". Кто из кандидатов собрал подписи выдвижения в президенты?
Пока только трое претендентов заявили, что смогли собрать необходимое количество подписей
25 января 2024, 06:15, ИА Амител
31 января заканчивается срок сдачи кандидатами в президенты подписей избирателей. До этого времени самовыдвиженцам нужно заручиться 300 тысячами автографов, кандидатам от партий – 100 тысячами. Пока из пяти претендентов на пост российского лидера о сборе (или его заключительной стадии) необходимого количества подписей отчитались только трое. Подробнее – в материале amic.ru.
Борис Надеждин от "Гражданской инициативы"
Борис Надеждин по состоянию на 23 января собрал 101 тысячу автографов в 75 регионах страны. Однако, как сообщают в штабе, подписи "не идеальные", поэтому сбор продолжается. Партия поставила цель заручиться поддержкой 150 тысяч избирателей, из них она намерена отобрать 105 тысяч (именно столько допускается для подачи в ЦИК).
"Нам нужно подать не более чем 2,5 тысячи безупречных, правильно оформленных подписей из каждого региона сбора. На данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются нашим отделом проверки как хорошие. В связи с этим мы увеличиваем сумму сбора до 150 тысяч подписей", – сказано в телеграм-канале штаба.
Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза"
В беседе с "Ведомостями" Бабурин заявил, что ему удалось собрать 112 тысяч подписей в 48 регионах. Теперь подписные листы должны привезти в Москву, чтобы сдать в Центризбирком. Примечательно, что адреса большинства предвыборных штабов или точек сбора не публиковались. Где, как проходил сбор и на кого делал ставку политик, неизвестно. Напомним, что для Бабурина это будет уже вторая президентская кампания – на выборах 2018 года он набрал 0,65% голосов.
Андрей Богданов от "Российской партии свободы и справедливости"
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что ему удалось собрать 90 тысяч подписей.
"Все идет отлично <…> 105 тысяч будет. Соберем больше, но проверять будем достаточно тщательно, поэтому отбраковка все равно составляет процентов 30. Мы успеваем, сейчас больше 50 тысяч подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче, ждем остатки из регионов, 90 тысяч подписей уже на руках", – сообщил Богданов РИА Новости.
Остальные автографы должны прийти из регионов в ближайшее время: некоторые из них, по словам Богданова, "едут поездами и самолетами".
"Напомню всем "доброжелателям", что собрать очереди за подписью не самое сложное занятие для политтехнолога. А вот проследить, чтобы подписанты правильно, без ошибок, написали все свои личные данные – это самое сложное. Опыт показывает, что такой сбор с очередями дает брак 50-70%", – написал он в своем телеграм-канале.
Сергей Малинкович от "Коммунистов России"
Выдвинутый "Коммунистами России" Сергей Малинкович рассказал, что ему удалось заручиться поддержкой 80 тысяч человек, при этом "хорошие" из них – около 60 тысяч.
"А вот дальше надо смотреть. Мы ждем с Дальнего Востока кусок, многое будет зависеть от него. Ну а как Дальний Восток сработает – остается только молиться, хоть мы и коммунисты!" – пояснил Малинкович.
Ирина Свиридова от Демократической партии России
Демократическая партия России, выдвинувшая на выборы Ирину Свиридову, продолжает сбор подписей. При этом сколько получено на данный момент, неизвестно. Кандидат не ведет телеграм-канал и не создавала своего сайта, на котором бы можно было оставить автограф в ее поддержку. Председатель партии Александр Зорин сообщал, что процесс "идет сложно", в том числе из-за сильной поддержки действующего президента.
Сколько собрали самовыдвиженцы?
Самовыдвиженцами на выборы пошли Владимир Путин, блогер, бьюти-коуч Рада Русских и блогер-экоактивист Анатолий Баташев. Всем троим необходимо преодолеть барьер в 300 тысяч автографов, при этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тысячи.
22 января штаб Путина предоставил Центризбиркому 95 коробок с подписями избирателей. Как пояснял сопредседатель штаба Владимир Машков, за месяц в поддержку президента было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо.
При этом сколько удалось собрать подписей остальным самовыдвиженцам, неизвестно. Официальных данных опубликовано не было.
С 1 февраля ЦИК приступит к процедуре проверки подписей, которая продлится десять дней. Кандидатам, у которых количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать 5%, откажут в регистрации.
06:39:22 25-01-2024
Надеждину дадут, собрать и участвовать, так как это очередная уловка, чтобы заманить избирателей на участки, но шанса на победу никогда не будет. Гонорар он получит хороший, как это сделала Собчачка в прошлые выборы.
07:26:34 25-01-2024
Если те кто считает голоса, будут тоже за Надеждина, намудрить будет трудно
07:30:41 25-01-2024
Гость (06:39:22 25-01-2024) Надеждину дадут, собрать и участвовать, так как это очередна... Надеждина наоборот пытаются убрать как неугодного, знаком с ситуацией изнутри, я хоть и Бориса не поддерживаю, но сама ситуация с выборами мне не нравится очень, как и псевдовыборы Томенко, когда всеми способами убрали Прусакову.
07:51:28 25-01-2024
Гость (07:30:41 25-01-2024) Надеждина наоборот пытаются убрать как неугодного, знаком с ... Прусакову не «убирали», она сама «убралась». Вернее послушалась старших товарищей из ЦК, которые полностью договороспособны с Кремлем.
07:54:11 25-01-2024
Гость (06:39:22 25-01-2024) Надеждину дадут, собрать и участвовать, так как это очередна... Да какой гонорар? Ему предоставят возможность личного пиара на всех возможных площадках, он таким образом капитализирует свой личный брэнд. Этого будет достаточно. Всем все понятно, реальной альтернативы нет. Мартовское мероприятие - лишь легитимизация давно понятой и принятой всеми истины.
09:30:25 25-01-2024
Гость (07:54:11 25-01-2024) Да какой гонорар? Ему предоставят возможность личного пиара ... Вспомните прошлый выборы президента,когда состоялся последний суд где некий кандидат доказал свою невиновность и где ваши предоставленные возможности на всех возможных площадках
09:35:20 25-01-2024
Гость (09:30:25 25-01-2024) Вспомните прошлый выборы президента,когда состоялся последни... Какой кандидат и где доказывал свою невиновность? Вы прямо говорить умеете?
11:12:04 25-01-2024
Гость (09:35:20 25-01-2024) Какой кандидат и где доказывал свою невиновность? Вы прямо г... А вас что в яндексе заблокировали или в методичке не написано что существует такой поисковик,а-а-а,вы наверное на тот период(прошлых выборов президента) еще читать не умели
13:53:47 25-01-2024
Гость (09:35:20 25-01-2024) Какой кандидат и где доказывал свою невиновность? Вы прямо г... а что в методичке по этой теме не чего не написано?
10:44:37 25-01-2024
Гость (06:39:22 25-01-2024) Надеждину дадут, собрать и участвовать, так как это очередна... Сразу видно на кого ты работаешь.
07:24:29 25-01-2024
процесс "идет сложно", в том числе из-за сильной поддержки действующего президента --- значит за СВО много. Но от результатов СВО к марту будет зависеть голосование
10:51:44 25-01-2024
Лучше что-то сделать, чем ничего не сделать, у нас есть шанс, пусть маленький, но шанс, такого шанса не будет больше, это понимают активно настроенные люди, а фаталисты как всегда лапки к верху, и понятно что против Надеждина будет вбрасываться ложная информация.
12:07:56 25-01-2024
Гость (10:51:44 25-01-2024) Лучше что-то сделать, чем ничего не сделать, у нас есть шанс... Надо жить так, чтобы даже ложная не могла прилипнуть.
12:16:45 25-01-2024
Гость (10:44:37 25-01-2024) Сразу видно на кого ты работаешь.... Гость, скажи, на кого в нашей стране беззакония надо работать? Я не вижу, а потому ни на кого не работаю и тебе желаю быть благоразумным и не попадаться в ловушки Сатаны, он же Дьявол, он же бывший Ангел Света.
19:13:25 25-01-2024
Я лично видел очереди в пунктах сбора подписей за Надеждина. Даже сам в маленькой (человек 5-6) постоял. Больше сбора подписей ни за одного кандидата не видел. Даже за Путина. Если за Надеждина 158 тысяч на сегодня подписалось, то для 2,5 миллионов подписей за Путина должны были очереди стоять как в советские времена за большим импортным дефицитом, а этого не было. Ходил в "Спортмастер", видел в "Галактике" маленький столик "Россия.Путин.2024". Но он стоял пустой в углу и даже сборщиков не было. Следовательно, за Путина публичного сбора подписей не было. Если и собирали, то на предприятиях и в организациях, что запрещено выборным законодательством. Про всех прочих мурзилок ничего не знаю, о них вовсе ни слуху, ни духу нет вовсе.