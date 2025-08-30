Без осадков. О погоде в Барнауле 30 августа

Температура не поднимется выше +23 градусов

30 августа 2025, 06:01, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.