Томенко побывал на зимней олимпиаде в Троицком районе

Сельские спортсмены соревновались в футболе, шахматах и других видах спорта

13 февраля 2026, 20:33, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на 39-й зимней олимпиаде сельских спортсменов, которую принимает Троицкий район. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Спортсмены соревновались в разных видах спорта: лыжные гонки, рыболовный спорт, футбол, хоккей, шахматы. По словам главы региона, конкуренция во всех дисциплинах была очень высокая.

«Отличная традиция, которую обязательно будем продолжать!» — написал Виктор Томенко.

Ранее спортсменка из Алтайского края победила в турнире "Русская зима". Легкоатлетка Полина Ткалич завоевала золото с результатом 52,28 секунды.