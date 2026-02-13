Безруков исключил "коварные замыслы по захвату" должности ректора в Школе-студии МХАТ
Актер пояснил, что ему "вполне достаточно" руководства театром, преподавания и артистической деятельности
13 февраля 2026, 21:30, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Сергея Безрукова
Сергей Безруков не намерен подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер сообщил в своем Telegram-канале.
«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — написал он.
По словам Безрукова, "занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности" ему "вполне достаточно".
Ранее среди основных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ были названы народные артисты РФ: Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.
08:41:49 14-02-2026
Уж лучше Богомолов, чем Безруков. Збруев работал с Богомоловым, очень хорошо о нем отзывается как о режиссере.
13:32:24 14-02-2026
Пусть и дальше совок рекламирует. Не место ему там.