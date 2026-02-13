Безруков исключил "коварные замыслы по захвату" должности ректора в Школе-студии МХАТ

Актер пояснил, что ему "вполне достаточно" руководства театром, преподавания и артистической деятельности

13 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Сергея Безрукова

Сергей Безруков не намерен подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер сообщил в своем Telegram-канале.

«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — написал он.

По словам Безрукова, "занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности" ему "вполне достаточно".

Ранее среди основных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ были названы народные артисты РФ: Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов.