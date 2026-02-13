СК обвинил в терроризме участников покушения на генерала Алексеева

Обвинения предъявлены трем фигурантам, еще одной его предъявят заочно

13 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Задержание участников покушения / Фото: ЦОС ФСБ

Фигурантам дела о покушении на генерала Владимира Алексеева предъявлены обвинения в терроризме, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе расследования детально изучены и сопоставлены полученные следствием сведения», — отметили в ведомстве.

Среди изученной СК информации — данные осмотра места происшествия, показания обвиняемых о подготовке по заданию СБУ, о мотивах действий организаторов и исполнителей покушения, направленных на "устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти".

Обвинение в совершении террористического акта предъявили Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину.

Зинаиде Серебрицкой — еще одной соучастнице покушения — аналогичное обвинение будет предъявлено заочно. Согласно материалам дела, она скрылась на территории Турции.