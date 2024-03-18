Без сюрпризов. Предварительные итоги выборов президента России
По первым результатам выборов Путин набрал 87,6% голосов
18 марта 2024, 01:21, ИА Амител
Выборы президента России, которые проходили с 15 до 17 марта 2024 года, официально завершились. Сейчас идет подсчет бюллетеней. По предварительным итогам, побеждает действующий президент России Владимир Путин. Amic.ru собрал предварительные итоги выборов главы государства.
Кто побеждает?
После обработки 26,1% бюллетеней победу на текущий момент одерживает действующий президент России Владимир Путин, он набрал 87,6% голосов избирателей, сообщает ЦИК. Это рекордный процент для Владимира Путина на выборах президента.
Стоит отметить, что после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 88,12% голосов в Херсонской области, 92,95% – в Запорожской области, 80,06% – в Хабаровском крае и 94,12% – в Якутии.
Если ничего не изменится, то это будет уже пятый срок для Путина и третий подряд.
Как распределяются места?
На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (3,99%), на третьем месте – представитель "Новых людей" Владислав Даванков (набирает 3,84%), а на четвертой позиции, по нынешним данным, находится кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий (3,01%).
За кого проголосовали в Алтайском крае?
В Алтайском крае Владимир Путин, по предварительным данным, получил 84,04% голосов, Николай Харитонов – 6,23%, Владислав Даванков – 4,3%и Леонид Слуцкий – 3,43%.
Какая явка была на выборах?
Очная явка избирателей по всей России составила 74,22%.
В Алтайском крае на 18:00 проголосовало 51,68% избирателей, или 763 634 человека без учета электронного голосования, сообщили в Избиркоме. Активнее всего были жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. 70% и выше была явка в Кулундинском (77,8%), Тюменцевском (76,4%), Заринском и Кытмановском (74,8%), Краснощековском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском (70,5%) районах, а также в ЗАТО Сибирский (76,6%).
Сколько человек проголосовало по ДЭГ?
По России на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 4,7 миллиона человек. Из них проголосовало около 4,5 миллиона, или 94% избирателей. В Алтайском крае всего на электронное голосование заявилось 276 тысяч человек. Из них проголосовало также 94%, или почти 261,5 тысячи человек. Причем около половины избирателей в крае проголосовало еще в первой половине дня 15 марта.
Отметим, что Алтайский край вошел в топ регионов по количеству человек, зарегистрированных на ДЭГ.
06:48:32 18-03-2024
Что-то нет информации, как проголосовали Москва и Питер.
07:33:19 18-03-2024
Гость (06:48:32 18-03-2024) Что-то нет информации, как проголосовали Москва и Питер.... Все сайты пишут и о Москве и Питере, есть карта голосования, но только вы ничего не видите. Избирательная слепота.
07:34:35 18-03-2024
Гость (06:48:32 18-03-2024) Что-то нет информации, как проголосовали Москва и Питер.... Там всё хорошо)
07:53:55 18-03-2024
в барнауле какая явка
09:20:43 18-03-2024
Прошлые выборы-явка более 65%, сегодня- меньше 52% - ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ! Кто не справился, что не так сделали или не сделали ничего, а может причины в нашем регионе глубже...
09:42:37 18-03-2024
явка это показатель доверия
10:23:48 18-03-2024
гость (09:42:37 18-03-2024) явка это показатель доверия... доверия к кому?
10:16:43 18-03-2024
То есть остальные кандидаты не набрав даже 5 % показывают что в думу их партии не пройдут. Круто - будет одна партия.
11:36:49 18-03-2024
Гость (10:16:43 18-03-2024) То есть остальные кандидаты не набрав даже 5 % показывают чт... Вы зачем в один котел всё валите? Вот когда будут выборы в Думу, тогда и выводы делайте. А выборы президента не имеют никакого отношения к выборам в Думу.
10:25:13 18-03-2024
У на две соседки, бабушки 95 и 96 лет всё дни сидели с приготовленными паспортами ждали, когда к ним придут за голосами. Никто не пришёл! Да, они вызывали представителей на дом.