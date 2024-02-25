Алтайский край вошел в число лидирующих регионов по числу заявок на ДЭГ
По всей России заявки подали более трех миллионов человек
25 февраля 2024, 09:17, ИА Амител
Выборы президента России / Фото: amic.ru
Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более трех миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Минцифры. Алтайский край вошел в число лидирующих регионов по количеству заявок.
Дистанционное голосование доступно жителям 28 регионов. Оно пройдет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени региона.
Кроме Алтайского края лидерами по числу заявок стали Московская и Ростовская области, Чувашия, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Воронежская области, а также Пермский край.
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09:36:27 25-02-2024
Ага. Госслужащим и сотрудникам федеральных организаций все руки вывернули с этой заявкой на ДЭГ. Самые забитые регионы.
10:26:11 25-02-2024
Гость (09:36:27 25-02-2024) Ага. Госслужащим и сотрудникам федеральных организаций все р... Согласен
11:02:12 25-02-2024
Гость (09:36:27 25-02-2024) Ага. Госслужащим и сотрудникам федеральных организаций все р... Никто руки не выворачивал. Не гоните!
17:03:13 25-02-2024
Гость (09:36:27 25-02-2024) Ага. Госслужащим и сотрудникам федеральных организаций все р... Что за бред? Мать работает в девятой поликлинике. Никто ей ничего не советовал и не просил. По работе общаюсь с работниками ГУП - у них такой практики нет. Вы про кого рассказываете? Про выдуманные случаи? Давайте по фактам.
10:15:55 25-02-2024
Гость (09:36:27 25-02-2024) Ага. Госслужащим и сотрудникам федеральных организаций все р... Позорище
10:48:54 25-02-2024
Лично меня заставили под угрозой увольнения, много тут ещё таких?
17:04:36 25-02-2024
Гость (10:48:54 25-02-2024) Лично меня заставили под угрозой увольнения, много тут ещё т... Назови контору. Ты сам себя не обнаружишь. Просто контору назови. Я сам смогу выяснить так это или ложь.
19:23:03 25-02-2024
Гость (17:04:36 25-02-2024) Назови контору. Ты сам себя не обнаружишь. Просто контору на... Петрушка, что ты выяснишь-то? Даже если инструкцию разосланную по вацапу/телеграмму тебе скинуть, то ты, выяснялка интернетовская, будешь вырывать на своей впалой груди редкие волосенки и кричать "вы все врети!!!"
20:29:42 25-02-2024
Гость (17:04:36 25-02-2024) Назови контору. Ты сам себя не обнаружишь. Просто контору на... Мама поможет?
11:12:55 25-02-2024
Всем кого принудили так голосовать, нужно голосовать не за "правильного" кандидата.
Просили? Получите!
НИ КТО ВАС КОНТРОЛИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ, НЕ БОЙТЕСЬ!
Уже на следующий день после выборов, всем агитаторам уже безразлично
16:19:29 25-02-2024
Гость (11:12:55 25-02-2024) Всем кого принудили так голосовать, нужно голосовать не за "... Без разницы, за кого голосовать. ДЭГ это вообще чёрный ящик, на выходе нужный результат. Вообще нереально провести справедливые выборы под управлением заинтересованной стороны. Справедливые выборы может провести только внешняя сила, более сильная, чем все местные участники и заинтересованные стороны.
20:37:15 25-02-2024
Гость (16:19:29 25-02-2024) Без разницы, за кого голосовать. ДЭГ это вообще чёрный ящик,... Да ты предложи проводить выборы под управлением пиндосов. Ваще все честно будет)))
12:02:44 25-02-2024
И требуют отчета где и как голосовать будешь и после отчитайся проголосовал или нет
16:41:16 25-02-2024
У нас бюджетная организация, всех фактически заставили дистанционно голосовать, и так везде
17:49:39 25-02-2024
Гость (10:48:54 25-02-2024) Лично меня заставили под угрозой увольнения, много тут ещё т... Много, мою жену заставели ,также требовали от неё чтобы я тоже подал заявку (это у них называется провести беседу с родственниками) конечно я отказался участвовать в этом цирке итог поругались с женой я потребовал что бы она дала телефон их руководителя и предупредил что позвоню в избирательную комиссию.Вот так вот делают руководители чтобы потом отчитаться перед Москвой.Люди бояться потерять работу поэтому идут у них на поводу.Вообщем бардак полный.
20:38:20 25-02-2024
Гость (17:49:39 25-02-2024) Много, мою жену заставели ,также требовали от неё чтобы я то... Хрень какую то тулишь.