Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья
Законопроект уже внесен в Госдуму, планируется его принять до августа
16 мая 2024, 15:24, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что законопроект о запрете продажи энергетиков детям поможет обеспечить сохранение здоровья, сообщает РИА Новости.
"Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", – сказал Мурашко в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем Telegram-канале, по итогам которого большинство проголосовало за запрет продажи энергетиков детям. Соответствующий законопроект уже внесен в Думу, планируется его принять до августа.
"Опасная тенденция. Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", – указал Володин на необходимость принятия документа.
Напомним, еще в 2022 году Минздраву поручили проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.
15:34:26 16-05-2024
Как же долго идут к жизненно важному решению???
15:41:40 16-05-2024
Да их уже давно запретили к продаже детям, без кассира на кассе самообслуживания уже года как полтора не купить, только через кассира
09:44:05 17-05-2024
кенни (15:41:40 16-05-2024) Да их уже давно запретили к продаже детям, без кассира на ка... Надо же им чем-то заниматься, вот и издают одни и те же законы. Вдруг мы уже не помним, что они там навыдумывали. Никто ведь уже не помнит, что автомобилисты платят двойной налог. Обещали его исключить и включить в стоимость бензина. В бензин включили, а убрать "забыли"
16:43:06 16-05-2024
А есть толк? Запретный плод сладок. Они даже курят, хотя запрет есть. И не только. Запрещать мы можем..... лучше бы вводили в программы беседы, осбуждения ПОЧЕМУ вредно курить , пить , и чем опасны всякие конфетки и леденцы...и прочая дрянь наркотическая.
Пока до головы сознательно не дойдет - запрещать бестолку.
16:52:15 16-05-2024
Всю химозу убирать нужно... Столько дряни продается ужас
20:36:19 16-05-2024
Костя (16:52:15 16-05-2024) Всю химозу убирать нужно... Столько дряни продается ужас... Это ты ещё еду от местных импортозамещателей не тестировал
17:09:32 16-05-2024
Почему до августа, чтобы успели продать?
17:27:47 16-05-2024
Вэипы вон им тоже продавать нельзя, но в реальности больше половины детей ходят с этими вэйпами или курят у друзей в компании. Магазины эти почти как марийки на каждом углу, кому они продают усталым бородатым дядькам и тетькам?