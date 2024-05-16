Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья

Законопроект уже внесен в Госдуму, планируется его принять до августа

16 мая 2024, 15:24, ИА Амител

Баночка с энергетиком / Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что законопроект о запрете продажи энергетиков детям поможет обеспечить сохранение здоровья, сообщает РИА Новости.

"Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", – сказал Мурашко в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем Telegram-канале, по итогам которого большинство проголосовало за запрет продажи энергетиков детям. Соответствующий законопроект уже внесен в Думу, планируется его принять до августа.

"Опасная тенденция. Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", – указал Володин на необходимость принятия документа.

Напомним, еще в 2022 году Минздраву поручили проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.