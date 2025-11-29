Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Барнауле
На перекрестке столкнулись две легковушки
29 ноября 2025, 11:20, ИА Амител
Поздним вечером 28 ноября в Барнауле произошла серьезная автомобильная авария с участием машины такси, повлекшая за собой травмы у нескольких человек, сообщает Госавтоинспекция.
На перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Молодежной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Mitsubishi Lancer, которым управлял 21-летний молодой человек, и Toyota Vista под управлением 38-летнего мужчины.
В результате инцидента получили повреждения водитель Mitsubishi, его пассажир и два человека из Toyota. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
13:00:36 29-11-2025
Все перекрёстки Молодежной заслуживают внимания в любое время дня и ночи, изюминка есть на каждом
00:12:04 30-11-2025
Гость (13:00:36 29-11-2025) Все перекрёстки Молодежной заслуживают внимания в любое врем... Ок, Молодежку объезжаем, остальные перекрестки в городе внимания не заслуживают, там аварий не бывает.