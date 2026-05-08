До +29 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 8 мая

Синоптики обещают небольшие дожди, возможны грозы

08 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

До +29 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 8 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.