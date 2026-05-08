До +29 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 8 мая
Синоптики обещают небольшие дожди, возможны грозы
08 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
До +29 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 8 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.
06:16:13 08-05-2026
Барнаул
16 °C
8:30 дождик
13:30 дождик кончится
Температура весь день 16 °C -17 °C
10:48:12 08-05-2026
Каждый раз хочется спросить, они перед тем как писать в окно то выглядывают?