Депутат Госдумы призвал власти Алтайского края потратить деньги «Чистого воздуха» на газификацию

Барнаул посетил с деловым визитом заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, член фракции «Новые люди» Георгий Арапов. Он прокомментировал вхождение Барнаула в федеральный проект «Чистый воздух» и призвал власти региона потратить средства не на общественный транспорт, а на газификацию и модернизацию очистных сооружений.

«Каждый регион сам выбирает, как использовать вхождение в проект «Чистый воздух». Кто-то использует его для модернизации общественного транспорта. Действительно, транспорт — это важно. Когда появляются новые, экологичные виды транспорта, люди своими глазами видят изменения. Но глобально, в общей массе, пусть это и оказывает положительное влияние на качество воздуха, по сравнению, например, с модернизацией очистных сооружений, модернизацией технологий на предприятиях гораздо меньше, — считает Георгий Арапов.

Я думаю, с появлением проекта «Чистый воздух» в Барнауле нужно, в первую очередь, задуматься о газификации либо какой-то льготной электрификации частного сектора, о модернизации очистных сооружений на предприятиях. Эти ключевые меры окажут гораздо большее воздействие".

Недавно правительство РФ увеличило число городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» с 12 сразу до 41. В их число вошел Барнаул. По планам чиновников, к 2030 году в городах, которым повезло попасть в проект, вдвое сократятся выбросы загрязняющих веществ. В конце года сообщалось, что 24,2 миллиарда рублей может поступить на обновление электротранспорта в трёх городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске.

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