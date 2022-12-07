Россия может ввести фиксированную цену на свою нефть

Россия может ответить на потолок цен на нефть, введённый странами Европы, своей фиксированной ценой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Москва стремится предоставить покупателям прозрачный механизм покупки сырья и избежать влияния ограничений на страны, которые закупают нефть.