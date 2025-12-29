НОВОСТИОбщество

В 2026 году в России не планируется шестидневных рабочих недель

В 2026 году будет 247 рабочих дней

29 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В предстоящем 2026 году не ожидается введения шестидневных рабочих недель, а соотношение рабочих и выходных дней будет сбалансированным. Об этом сообщили представители профильных ведомств, комментируя производственный календарь на следующий год.

Согласно официальным данным, в 2026 году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. Такое распределение позволяет охарактеризовать предстоящий год как достаточно благоприятный с точки зрения графика труда и отдыха для большинства россиян.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ждут сразу семь коротких рабочих недель из-за праздничных переносов.

Гость

12:02:38 29-12-2025

Чушь какуюто порят
То 4, то 6 потом 5
Нет новостей, ни в РФ, ни на СВО ? А Симонян с КудельманОМ уже не отвлекают от ценников и ЖКХ ?

Гость

16:09:38 29-12-2025

Гость (12:02:38 29-12-2025) Чушь какуюто порятТо 4, то 6 потом 5Нет новостей, ни... Шестидневные недели случаются при переносе праздников.

