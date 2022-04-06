Российские силовики начали борьбу с куплей-продажей валюты в соцсетях

Территориальные органы Федеральной налоговой службы получили письмо от Центрального аппарата ФНС, которое поручает организовать сотрудничество с полицией и совместно выявлять факты незаконной торговли валютами иностранных государств. Об этом сообщает РБК.

В документе особо отмечается, что на данный момент спекулянты активно продают валюту в соцсетях и Telegram-каналах в обход банковской системы. На борьбу со спекулянтами в соцсетях будет направлено особенно много усилий.

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ФНС считает, что незаконный рынок валюты создаёт угрозу устойчивости для российского рубля и в целом стабильности всего валютного рынка России.

Для полноценной борьбы со спекулянтами у налоговой службы не хватает полномочий. ФНС должно контролировать и проверять соблюдение валютного законодательства, но эти полномочия не распространяются на проведение непосредственно оперативных мероприятий. Именно поэтому руководство налоговой службы поручает территориальным органам наладить сотрудничество с Министерством внутренних дел — эта система сотрудничества и взаимодействия предусмотрена соглашением между МВД и ФНС, которое действует ещё с 2010 года.

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Ранее стало известно, что Центробанк ввёл новый порядок валютных операций. По нему граждане не смогут купить наличные доллары и евро. Кроме того, в России ввели ограничение на снятие валюты со счетов граждан. Действовать такой порядок будет с 9 марта до 9 сентября.