Шесть площадок для продуктовых ярмарок откроются в Барнауле 19 марта
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех пяти районах Барнаула
19 марта в Барнауле откроются третьи в новом сезоне продовольственные ярмарки, мэрия города.
Фермеры представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские изделия и другие товары. Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех пяти районах Барнаула.
Железнодорожный район — пр. Ленина, 71;
Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;
Ленинский район — пл. Народная;
Октябрьский район — пр. Ленина, 152;
Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Первый день ярмарок выходного дня в Барнауле прошёл 6 марта — на 191 торговой точке фермеры продали продуктов на 8,7 млн рублей.
12 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил проанализировать расширение в городе ярмарочной торговли. Градоначальник заявил, что, возможно, необходимо менять дислокацию ярмарок, открывать новые точки и организовать общегородскую ярмарку.
В течение марта вопросом займётся комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.