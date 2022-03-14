Шесть площадок для продуктовых ярмарок откроются в Барнауле 19 марта

19 марта в Барнауле откроются третьи в новом сезоне продовольственные ярмарки, мэрия города.

Фермеры представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские изделия и другие товары. Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех пяти районах Барнаула.

Железнодорожный район — пр. Ленина, 71;

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — пр. Ленина, 152;

Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Первый день ярмарок выходного дня в Барнауле прошёл 6 марта — на 191 торговой точке фермеры продали продуктов на 8,7 млн рублей.

12 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил проанализировать расширение в городе ярмарочной торговли. Градоначальник заявил, что, возможно, необходимо менять дислокацию ярмарок, открывать новые точки и организовать общегородскую ярмарку.

В течение марта вопросом займётся комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.