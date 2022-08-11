В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты ЛДПР планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который повышает минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. Как сообщает газета «Известия», такой шаг снизит уровень бедности и сгладит влияние инфляции.

В пояснительной записке подчёркивается, что низкий МРОТ приводит к спаду производства, росту социальной напряжённости и дифференциации доходов населения. По словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотр показателя нужен уже сейчас, при планировании бюджета на 2023 год.

Нилов добавил, что ранее в Госдуме приняли решение о расчёте МРОТ по медианной методике, но из-за нестабильной ситуации в стране это нельзя осуществить.