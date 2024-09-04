Певец Элтон Джон частично ослеп из-за болезни
У музыканта стал плохо видеть один глаз
04 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS
Британский певец Элтон Джон испытывает проблемы со зрением из-за болезни, рассказал 77-летний музыкант в соцсетях.
Как указал исполнитель, летом он боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой один глаз может видеть лишь частично.
При этом он медленно выздоравливает, так что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.
14:32:56 04-09-2024
А знаете ли вы, мои любознательные, что Элтон Джон является обладателем обширной коллекции очков...
14:39:15 04-09-2024
Гость (14:32:56 04-09-2024) А знаете ли вы, мои любознательные, что Элтон Джон является ... ЛГБТ вызывает блевотину
14:55:02 04-09-2024
Гость (14:39:15 04-09-2024) ЛГБТ вызывает блевотину... А сэр Элтон горд своей коллекцией.
19:52:15 04-09-2024
Гость (14:39:15 04-09-2024) ЛГБТ вызывает блевотину...
От быдла блюют тоже.
22:03:51 04-09-2024
фу, туда ему и дорога. чо вы его тут рекламируете
09:27:21 05-09-2024
Гость (22:03:51 04-09-2024) фу, туда ему и дорога. чо вы его тут рекламируете... меркюри, этот вот, еще новость про ллеонтьева давайте задвиньте - и будет день заднеприводных.
а чё - легенды.