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Певец Элтон Джон частично ослеп из-за болезни

У музыканта стал плохо видеть один глаз

04 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS
Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS

Британский певец Элтон Джон испытывает проблемы со зрением из-за болезни, рассказал 77-летний музыкант в соцсетях.

Как указал исполнитель, летом он боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой один глаз может видеть лишь частично.

При этом он медленно выздоравливает, так что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

культура музыка

Комментарии 6

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Гость

14:32:56 04-09-2024

А знаете ли вы, мои любознательные, что Элтон Джон является обладателем обширной коллекции очков...

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Гость

14:39:15 04-09-2024

Гость (14:32:56 04-09-2024) А знаете ли вы, мои любознательные, что Элтон Джон является ... ЛГБТ вызывает блевотину

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Гость

14:55:02 04-09-2024

Гость (14:39:15 04-09-2024) ЛГБТ вызывает блевотину... А сэр Элтон горд своей коллекцией.

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Гость

19:52:15 04-09-2024

Гость (14:39:15 04-09-2024) ЛГБТ вызывает блевотину...
От быдла блюют тоже.

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Гость

22:03:51 04-09-2024

фу, туда ему и дорога. чо вы его тут рекламируете

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Мусик

09:27:21 05-09-2024

Гость (22:03:51 04-09-2024) фу, туда ему и дорога. чо вы его тут рекламируете... меркюри, этот вот, еще новость про ллеонтьева давайте задвиньте - и будет день заднеприводных.
а чё - легенды.

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