Певец Элтон Джон частично ослеп из-за болезни

У музыканта стал плохо видеть один глаз

04 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS

Британский певец Элтон Джон испытывает проблемы со зрением из-за болезни, рассказал 77-летний музыкант в соцсетях.

Как указал исполнитель, летом он боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой один глаз может видеть лишь частично.

При этом он медленно выздоравливает, так что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.