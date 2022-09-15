От мусорных баков до «кокосового наслаждения». Что производят осуждённые в барнаульской колонии

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Выставка продукции, произведённой алтайскими заключёнными, прошла в Барнауле. Увидев это изобилие, никто бы и не подумал, что всё это изготавливают люди, совершившие преступления. Здесь была представлена обувь, сделанная барнаульскими заключёнными, овощи, выращенные в рубцовских колониях и многое другое.

А также крупы и мука, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты и молочные продукты, которые, как сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю, продают даже на социальных продуктовых ярмарках в городе.

«Говорят, что очень вкусная „кондитерка“. Я сам, правда, не пробовал, но мне сказали, что она пользуется популярностью на ярмарках», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков, который вместе с представителями регионального правительства посетил ЛИУ-1, чтобы оценить экспозицию.

Врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю Дмитрий Лапшин рассказал, что при колониях работают швейные мастерские, цеха по дереву и металлообработке, пищевые фабрики, где трудятся заключённые и получают зарплату. Это необходимо, чтобы осуждённые могли выплатить алименты или погасить ущерб, который причинили.

Здесь производят мебель, шьют одежду, делают игрушки для детей и многое другое. Причём качество продукции высокое: производства в колонии выполняют множество заказов.

«Производственную деятельность с привлечением труда осуждённых ведут 10 исправительных учреждений региона. Здесь привлечено к работе порядка 2,5 тысячи осуждённых. За полугодие 2022 года произведено товарной продукции, оказано услуг и выполнено работ на сумму 243,5 млн рублей», — рассказал Дмитрий Лапшин.