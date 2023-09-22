Как журналисты обыграли БК "Барнаул", усилив команду девушкой, врачом и ребенком

"Матч дружбы" прошел 21 сентября в СК "Победа"

22 сентября 2023, 13:10, ИА Амител

















































































































Матч команды СМИ против БК "Барнаул" / Фото: Владимир Мартынов

Сборная журналистов Алтайского края провела "матч дружбы" против игроков БК "Барнаул". Игра состоялась 21 сентября в СК "Победа". Подобный матч проходит второй год подряд, чтобы сотрудники СМИ, пишущие о спорте, могли поближе познакомиться с игроками и тренерским штабом БК "Барнаул".

Как прошел матч?

В этом году алтайская команда СМИ не смогла выставить боевой состав: многие журналисты приболели (неудивительно, ведь в крае всплеск ОРВИ) или были заняты, поэтому их состав усилила сотрудница пресс-службы УФСИН Анна Кольченко, доктор БК "Барнаул" Евгений Лукин, а также сотрудники компаний "Легенда жизни" и Академия баскетбола TIGERS. Помочь одолеть профессионалов решил четырехлетний ребенок – сын сотрудницы клуба. За журналистскую братию отдувался корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков и сотрудник телеканала "Толк" Дмитрий Дроздов. Главным тренером команды СМИ стал лидер барнаульцев Алимджан Федюшин. Судили же встречу тренер "горожан" Александр Герасимов и президент клуба Виталий Мантлер.

В итоге игра закончилась со счетом 70:68 в пользу журналистов. Впрочем, это лишь формальность. Обе команды получили удовольствие от игры, весело провели время и познакомились друг с другом.

Почему не нужно пропускать матчи БК "Барнаул" в новом сезоне?

Состав команды практически полностью обновился. Из прошлогоднего в клубе осталось всего несколько игроков. По результатам межсезонья кажется, что этот БК "Барнаул" способен бороться за самые высокие места в Суперлиге. Руководить "горожанами" будет очень интересный специалист – Александр Герасимов, работавший в системах ЦСКА и "Химок".

Сезон для БК "Барнаул" стартует 7 октября на выезде против БК "Новосибирск". 15 октября команда проведет первый домашний матч. В соперниках "Русичи" из Курска.