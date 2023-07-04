Какие есть преимущества и недостатки кредитной карты для водителей
У нее есть кэшбэк и удобное пополнение
04 июля 2023, 17:05, ИА Амител LjN8Juwap
Автомобилист. Авто / Фото: fanjianhua / Freepik
Сегодня банки предлагают достаточно много продуктов, ориентированных на узкие категории клиентов. Одним из таких продуктов является кредитная карта с кэшбэком на азс от Тинькофф банка.
Преимущества карты
Данный кредитный продукт получил достаточно широкую популярность среди автовладельцев за счет преимуществ:
- ОбслуживаниеОно относительно недорогое. Кроме того, Тинькофф банке предусмотрены различные акции, которые также позволяют экономить;
- ДоставкаОсуществляется по всей стране курьером в удобное для клиента время;
- ЛояльностьТинькофф Банк очень лояльный к клиентам. Владельцем кредитной карты может человек, которому исполнилось 18 лет;
- Бонусная системаЭто одна из немногих кредитных карт, по которой есть кэшбэк, причём при оплате авто услуг или любых покупках для автомобиля размер начисления увеличивается;
- Льготный периодНа большинство покупок действует стандартный льготный период 55 дней. А если совершать покупки в компаниях-партнёрах, то этот срок может быть увеличен до года;
- Оплата кредитовС этой кредитной карты можно оплачивать кредиты в других банках. При совершении подобного действия льготный период увеличивается до 120 дней;
- ПополнениеЭто очень удобно сделать это можно как через банкомат, так и через систему быстрых платежей с любого с карты любого банка;
- Виртуальное использованиеКарту можно внести в приложение, предназначенные для оплаты покупок при помощи гаджетов.
Недостатки
Достоинств много, но есть и недостатки:
- ОтказВероятность есть, хоть и минимальная;
- Увеличение лимитаСамому это сделать нельзя, система делает все самостоятельно, что может быть не всегда удобно;
- Дополнительные услугиОни идут уже в комплекте с картой, а потому если какая либо услуга клиенту не требуется, то он имеет полное право от неё отказаться в момент подписания договора;
- Вероятность блокировкиРечь о том, что банк может без предупреждения заблокировать карту, если какая-то из операции покажется ему подозрительной.
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