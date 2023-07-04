Какие есть преимущества и недостатки кредитной карты для водителей

У нее есть кэшбэк и удобное пополнение

04 июля 2023, 17:05, ИА Амител LjN8Juwap

Автомобилист. Авто / Фото: fanjianhua / Freepik

Сегодня банки предлагают достаточно много продуктов, ориентированных на узкие категории клиентов. Одним из таких продуктов является кредитная карта с кэшбэком на азс от Тинькофф банка.

Преимущества карты

Данный кредитный продукт получил достаточно широкую популярность среди автовладельцев за счет преимуществ:

ОбслуживаниеОно относительно недорогое. Кроме того, Тинькофф банке предусмотрены различные акции, которые также позволяют экономить; ДоставкаОсуществляется по всей стране курьером в удобное для клиента время; ЛояльностьТинькофф Банк очень лояльный к клиентам. Владельцем кредитной карты может человек, которому исполнилось 18 лет; Бонусная системаЭто одна из немногих кредитных карт, по которой есть кэшбэк, причём при оплате авто услуг или любых покупках для автомобиля размер начисления увеличивается; Льготный периодНа большинство покупок действует стандартный льготный период 55 дней. А если совершать покупки в компаниях-партнёрах, то этот срок может быть увеличен до года; Оплата кредитовС этой кредитной карты можно оплачивать кредиты в других банках. При совершении подобного действия льготный период увеличивается до 120 дней; ПополнениеЭто очень удобно сделать это можно как через банкомат, так и через систему быстрых платежей с любого с карты любого банка; Виртуальное использованиеКарту можно внести в приложение, предназначенные для оплаты покупок при помощи гаджетов.

Недостатки

Достоинств много, но есть и недостатки:

ОтказВероятность есть, хоть и минимальная; Увеличение лимитаСамому это сделать нельзя, система делает все самостоятельно, что может быть не всегда удобно; Дополнительные услугиОни идут уже в комплекте с картой, а потому если какая либо услуга клиенту не требуется, то он имеет полное право от неё отказаться в момент подписания договора; Вероятность блокировкиРечь о том, что банк может без предупреждения заблокировать карту, если какая-то из операции покажется ему подозрительной.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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