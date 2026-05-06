Казахстан планирует отказаться от импорта электроэнергии из РФ к 2027 году

После ввода плановых генерирующих объектов республика сможет закрыть внутренний дефицит

06 мая 2026, 08:46, ИА Амител

Электричество / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

По словам заместителя министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, республика может прекратить закупки электроэнергии у России для покрытия дефицита уже в 2027 году — после ввода в строй новых генерирующих объектов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы если в конце этого года — начале следующего года все наши плановые объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем», — заявил Есимханов в ходе брифинга в правительстве, отвечая на вопрос о том, на какую сумму Казахстан закупит электроэнергию у РФ для покрытия ее дефицита.

Замминистра также напомнил о существующем обмене между Казахстаном и Киргизией: покупая электроэнергию у России, Казахстан экспортирует ее часть в Киргизию — это необходимо для обеспечения южных регионов республики водой.

Механизм сотрудничества устроен следующим образом: летом Киргизия сбрасывает дополнительные объемы воды из Токтогульского водохранилища для полива сельскохозяйственных угодий на юге Казахстана.

В ответ казахстанская сторона поставляет электроэнергию — это позволяет Киргизии сократить выработку электричества на своих ГЭС в зимний период и накапливать воду в водохранилище.

Ранее, в октябре прошлого года, глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что до 2029 года планируется реализовать 68 проектов по вводу новых мощностей общей мощностью 6,6 ГВт. Это позволит обеспечить профицит в энергосистеме республики. Ранее сообщалось, что стали известны тарифы на электроэнергию в Алтайском крае на 2026 год.