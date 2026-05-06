Казахстан планирует отказаться от импорта электроэнергии из РФ к 2027 году
После ввода плановых генерирующих объектов республика сможет закрыть внутренний дефицит
06 мая 2026, 08:46, ИА Амител
По словам заместителя министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, республика может прекратить закупки электроэнергии у России для покрытия дефицита уже в 2027 году — после ввода в строй новых генерирующих объектов. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы если в конце этого года — начале следующего года все наши плановые объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем», — заявил Есимханов в ходе брифинга в правительстве, отвечая на вопрос о том, на какую сумму Казахстан закупит электроэнергию у РФ для покрытия ее дефицита.
Замминистра также напомнил о существующем обмене между Казахстаном и Киргизией: покупая электроэнергию у России, Казахстан экспортирует ее часть в Киргизию — это необходимо для обеспечения южных регионов республики водой.
Механизм сотрудничества устроен следующим образом: летом Киргизия сбрасывает дополнительные объемы воды из Токтогульского водохранилища для полива сельскохозяйственных угодий на юге Казахстана.
В ответ казахстанская сторона поставляет электроэнергию — это позволяет Киргизии сократить выработку электричества на своих ГЭС в зимний период и накапливать воду в водохранилище.
Ранее, в октябре прошлого года, глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что до 2029 года планируется реализовать 68 проектов по вводу новых мощностей общей мощностью 6,6 ГВт. Это позволит обеспечить профицит в энергосистеме республики. Ранее сообщалось, что стали известны тарифы на электроэнергию в Алтайском крае на 2026 год.
09:00:05 06-05-2026
Вот как должно работать правильное импортозамещение - сначала строим, а потом отказываемся от импорта.
09:43:09 06-05-2026
Гость (09:00:05 06-05-2026) Вот как должно работать правильное импортозамещение - сначал... И какие электростанции построены в Кз после развала союза? Так, передергивают на АЭС уже 40 лет, но сдвигов 0. Энергопотребление растет, а кроме некоторого количества ветряков ничего нового нет
10:25:04 06-05-2026
Казахстанец (09:43:09 06-05-2026) И какие электростанции построены в Кз после развала союза? Т...
В Актобе и Жанаозен в этом году начинается строительство газовой и гибридной электростанций
11:23:00 06-05-2026
Гость (10:25:04 06-05-2026) В Актобе и Жанаозен в этом году начинается строительство... И потому к концу 2026 года можно отказаться от импорта электричества? А первый оратор заявил: "сначала строим, а потом отказываемся от импорта." Очень смешно! Ну в юртах свет то ни к чему - темнота друг коневода!
09:14:13 06-05-2026
их страна , пусть че хотят то и делают.
главное чтобы мы туда еще рога не запилили , а то на кассе магазина уже слезы текут
00:38:57 07-05-2026
Гость (09:14:13 06-05-2026) их страна , пусть че хотят то и делают. главное чтобы мы... А у нас почему у прилавков слезы из глаз? Сеть магазинов в Кз называется Магнум. Есть сайт, можешь нагуглить. Здесь ссылку не пропустят Заходишь, сравниваешь цены и начинаешь жить с новой силой. Ну может водка у нас несколько дешевле. А так один в один. При этом зарплаты в РФ выше.
09:33:04 06-05-2026
Надо ему помочь уже в 2026 году, зачем год ждать
09:33:21 06-05-2026
теоретически, если откажутся, в стране будет переизбыток электричества, и оно должно стать дешевле населению. Но по факту, доход от импорта страны упадет, и это компенсируют накруткой ценника на нас , россиянах. ((((( когда ж уже подавятся эти барыги у власти
09:40:11 06-05-2026
Гость (09:33:21 06-05-2026) теоретически, если откажутся, в стране будет переизбыток эле... ты сейчас описал какую-то неправильную рыночную экономику. При падении цен на электроэнергию производители её должны обанкротится, и государство должно передать энерггоенерацию более компетентным собственникам через торги. Так правильно.
09:53:59 06-05-2026
Гость (09:33:21 06-05-2026) теоретически, если откажутся, в стране будет переизбыток эле... Что значит переизбыток электричества? Электричество в бочку не нальешь. Все установленные мощности будут так же вырабатывать электроэнергию, даже при 0 потреблении, а распред. сети терять её на передаче и преобразовании т.е. при даже при нулевом потреблении кто-то должен будет заплатить за потери.
10:03:01 06-05-2026
Гость (09:53:59 06-05-2026) Что значит переизбыток электричества? Электричество в бочку ... Понизят мощности АЭС.
10:47:00 06-05-2026
Гость (09:33:21 06-05-2026) теоретически, если откажутся, в стране будет переизбыток эле... теоретически россети должны будут охотнее подключать новых абонентов,а не как сейчас все клянчат подключение и ждут порой годами
10:48:16 06-05-2026
Гость (09:33:21 06-05-2026) теоретически, если откажутся, в стране будет переизбыток эле...
а вы уверены что нам нужен этот доход? зачем нам их тугрики? у нас валютный запас на 3,5 года уже сейчас (в норме 3 месяца). прежде чем рассуждать о высоком, надо иметь представление об экономике. и потом, что они могут построить?я вас умоляю))) тридцать лет все разваливали только
09:44:14 06-05-2026
За последние 40 лет в Кз не построено НИ ОДНОЙ электростанции.
10:47:54 06-05-2026
Казахстанец (09:44:14 06-05-2026) За последние 40 лет в Кз не построено НИ ОДНОЙ электростанци... ветряк и кизяк наши мощности
12:40:27 06-05-2026
Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция в городе Экибастузе. Строительные работы на площадке Экибастузской ГРЭС-2 были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й – в 1993 г. мощностью по 500 МВт.
15:45:23 06-05-2026
гость (12:40:27 06-05-2026) Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция в городе Экиб... Проклятые колонизаторы понастроили там всяких гэс и грэс)