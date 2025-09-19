Россиян, оформивших удаленно банковские карты в Казахстане, начали вызывать к следователям
Причиной могут быть дела в отношении работников в Казахстане, которые оказывали помощь в получении ИИН
19 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
С начала сентября в России действительно фиксируются случаи, когда граждан вызывают на допросы после оформления банковских карт Казахстана дистанционным способом.
По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", речь идет о людях, которые в 2023 году пользовались услугами сервисов и даже крупных российских финансовых организаций, предлагавших удаленное оформление карт. Для этого требовался индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН), который оформляли через посредников, передавая копию паспорта и заявление.
В феврале 2024 года Казахстан запретил удаленное получение ИИН, а затем ужесточил правила выдачи карт. Несмотря на это, "помощники" продолжали оказывать услуги, и спрос только вырос. Позже многие такие ИИН были аннулированы.
«Сейчас российская полиция обзванивает клиентов и приглашает их к следователям. По словам вызванных, речь может идти "более чем о тысяче человек". Некоторым сообщают о якобы возбужденных делах в Казахстане, но официальной информации об этом пока нет», – отмечается в Telegram-канале.
