Россиян, оформивших удаленно банковские карты в Казахстане, начали вызывать к следователям

Причиной могут быть дела в отношении работников в Казахстане, которые оказывали помощь в получении ИИН

19 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала сентября в России действительно фиксируются случаи, когда граждан вызывают на допросы после оформления банковских карт Казахстана дистанционным способом.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", речь идет о людях, которые в 2023 году пользовались услугами сервисов и даже крупных российских финансовых организаций, предлагавших удаленное оформление карт. Для этого требовался индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН), который оформляли через посредников, передавая копию паспорта и заявление.

В феврале 2024 года Казахстан запретил удаленное получение ИИН, а затем ужесточил правила выдачи карт. Несмотря на это, "помощники" продолжали оказывать услуги, и спрос только вырос. Позже многие такие ИИН были аннулированы.

«Сейчас российская полиция обзванивает клиентов и приглашает их к следователям. По словам вызванных, речь может идти "более чем о тысяче человек". Некоторым сообщают о якобы возбужденных делах в Казахстане, но официальной информации об этом пока нет», – отмечается в Telegram-канале.

Ранее Центробанк России напомнил гражданам о девяти базовых правилах, которые помогут избежать блокировки банковской карты.