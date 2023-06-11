Критический уровень воды превышен в Бии

При максимальной отметке в 606 сантиметров он составляет 634 сантиметра

11 июня 2023, 16:20, ИА Амител

Кадр из видео / "Вести Алтай"

Уровень воды в Бии превысил критический уровень, река вышла из берегов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Максимально допустимая отметка уровня воды составляет 606 сантиметров. При этом уже сейчас он составляет 634 сантиметра.

Спасатели отмечают, что вода может продолжить прибывать. Местами она уже поднялась к дорогам.

В Республике Алтай некоторые проезжие части затоплены.

