Крупные пробки образовались в Барнауле утром 15 февраля

Движение затруднено в том числе на проспекте Строителей и Павловском тракте

15 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пробки в Барнауле утром 15 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, улицах Малахова, Юрина, Матросова и других участках.

Ситуацию на дорогах осложняют последствия вчерашней метели и сильного снегопада.

По прогнозу, сегодня в Барнауле мороз до -17 градусов с похолоданием в течение дня. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.