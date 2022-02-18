Минкульт увеличил максимальный размер субсидий на съемки кино до 100 млн рублей

Минкультуры РФ увеличило максимальный размер субсидии на съёмку фильмов до 100 миллионов рублей. Ранее максимальный размер выплаты мог составлять не более 50 миллионов.

Как сообщает ФАН, деньги будут выделять на работу над игровыми недебютными проектами. Ранее получить выплату могли только авторы социально значимых проектов.

Субсидии для дебютных полнометражных фильмов увеличены до 50 миллионов рублей. Ранее сумма поддержки составляла 30 миллионов рублей.

Выплатами в обновлённых размерах авторы кино смогут воспользоваться уже в 2022 году, сказано в решении Министерства культуры.