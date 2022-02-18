Скончался народный артист России Геннадий Юхтин

В Москве скончался советский и российский актёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин. Как уточнили в Союзе кинематографистов РФ, он умер в больнице, сообщает РИА Новости.

Напомним, Геннадия Юхтина повторно госпитализировали с коронавирусом 15 февраля. Ранее артиста выписали из больницы по его просьбе, однако состояние актёра продолжило ухудшаться и врачи приняли решение вновь поместить его в стационар.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил ВГИК, в 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактёра. Тогда же дебютировал и на больших экранах в «Деле Румянцева».

За свою карьеру успел сыграть в таких фильмах, как «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах» и многих других.