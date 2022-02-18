Более 180 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

180 071 новый случай заражения COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране госпитализировали ещё 18 632 пациентов — это на 3% больше по сравнению с 17 февраля.

Всего за сутки выявили 180 071 новый случай коронавируса, общее число заразившихся достигло 15 020 573. Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+16 398), Москве (+8308) и Красноярском крае (+7823).

Скончались ещё 784 пациента, всего за время пандемии в России зарегистрировано 343 957 летальных исходов среди больных коронавирусом.

Выписали из больниц 198 369 пациентов, общее число выздоровевших — 12 026 844. Уровень коллективного иммунитета составляет 61,9%.