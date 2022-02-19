Ученые раскрыли влияние алкоголя на риск заражения COVID-19

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к более высоким рискам заражения COVID-19, такие данные раскрыли учёные из Гейдельбергского университета в Германии. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов научных статей BioRxiv.

Специалисты выделили три группы подопытных мышей, которым вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей: инъекционно и посредством алкогольных паров, при этом часть мышей резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены. После этого исследователи изучили изменения в генах, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2. Полученные данные показали, что спиртное прямо влияет на способность проникновения вируса в органы.

Кроме того, употребление алкогольных напитков может снизить противовоспалительный эффект, так как спирт воздействует на Mas-рецепторы, находящиеся в мембране клетки, которые и отвечают за этот ответ организма.