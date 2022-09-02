Ученый спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Китае
По мнению специалиста, на данный момент это маловероятно, но такой риск всё-таки существует
2 сентября 2022, 09:10, Илья Звягинцев
Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил о том, что новый штамм коронавируса может появиться в Китае. Его слова передают «Известия».
«На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придёт на смену „омикрону“, в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где полтора миллиарда людей фактически не переболели ковидом», — сказал учёный.
Он добавил, что в такой сфере коронавирус за многие годы мог подготовиться к различным видам борьбы с ним.
Специалист считает именно Китай вероятным местом появления нового штамма, но отмечает, что он, скорее всего, не станет более летальным.
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