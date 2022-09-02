Ученый спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Китае

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил о том, что новый штамм коронавируса может появиться в Китае. Его слова передают «Известия».

«На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придёт на смену „омикрону“, в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где полтора миллиарда людей фактически не переболели ковидом», — сказал учёный.

Он добавил, что в такой сфере коронавирус за многие годы мог подготовиться к различным видам борьбы с ним.

Специалист считает именно Китай вероятным местом появления нового штамма, но отмечает, что он, скорее всего, не станет более летальным.