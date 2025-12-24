Медведев предложил ужесточить контроль за пребыванием мигрантов в России
По словам вице-председателя Совбеза, государство должно полностью понимать цели въезда и контролировать дальнейшие действия всех мигрантов
24 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, объявил о необходимости введения жестких мер контроля за мигрантами. Во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево он проверил, как реализуются новые правила въезда иностранных граждан, и заявил, что каждый шаг мигранта в России должен быть "виден" органам власти, пишет "Абзац".
«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным», – отметил Медведев.
Он подчеркнул, что государство обязано полностью контролировать цели приезда и дальнейшие действия иностранцев.
Вице-председатель Совбеза заявил, что иностранные граждане, чья деятельность в России не подтверждена и не верифицирована властями, не имеют права находиться в стране. По его словам, такие лица подлежат безусловному выдворению.
В ходе визита Медведев ознакомился с работой пограничных и миграционных служб, а также с внедрением цифровых и административных инструментов для контроля за пребыванием иностранцев.
09:49:46 24-12-2025
Можно было лет 20 назад. Но лучше поздно
10:05:14 24-12-2025
Неужели даже до этого лучезарного светоча дошло?
10:36:18 24-12-2025
Это он кому сказал? Это он себе сказал? Так они постоянно себе говорят, что надо снижать инфляцию, надо бороться с бедностью, надо обеспечить достойную жизнь населению.
10:41:29 24-12-2025
Могут Крокус по всей стране устроить. Это русским нельзя оружие, мигрантов СБУ и Ми-6 снабжают оружием.
11:02:53 24-12-2025
«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным» - но, если нет мигрантов, то и не надо вообще средства тратить и службы содержать.. Дешёвая рабочая сила в конечном результате выходит в разы (!) дороже. Приглашать только супер-специалистов для постройки заводов и фабрик, как поступал товарищ Сталин при индустриализации страны..
11:11:00 24-12-2025
И поэтому их больше и больше завозят... чтобы прям было, чем заняться, кого контролировать. У некоторых мигрантов зп выше, чем у русских. И проживание, и питание бесплатно. Вот почему так?
14:06:34 24-12-2025
Гость (11:11:00 24-12-2025) И поэтому их больше и больше завозят... чтобы прям было, чем... Только те, кого сейчас называют мигрантами, были гражданами СССР.
11:12:49 24-12-2025
Зачем какой-то контроль устраивать? Опять расходы из казны... Зачем? Нечего этим мигрантам здесь делать. Живите в своих странах...
12:30:26 24-12-2025
Бизнесу не нравятся такие заявления. Его можно понять. И простить
15:36:52 24-12-2025
Проспался и понял... Так это было понятно всем ещё 20 лет назад, всем. кроме наших правителей и депутатов.