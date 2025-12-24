НОВОСТИОбщество

Медведев предложил ужесточить контроль за пребыванием мигрантов в России

По словам вице-председателя Совбеза, государство должно полностью понимать цели въезда и контролировать дальнейшие действия всех мигрантов

24 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, объявил о необходимости введения жестких мер контроля за мигрантами. Во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево он проверил, как реализуются новые правила въезда иностранных граждан, и заявил, что каждый шаг мигранта в России должен быть "виден" органам власти, пишет "Абзац".

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным», – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что государство обязано полностью контролировать цели приезда и дальнейшие действия иностранцев.

Вице-председатель Совбеза заявил, что иностранные граждане, чья деятельность в России не подтверждена и не верифицирована властями, не имеют права находиться в стране. По его словам, такие лица подлежат безусловному выдворению.

В ходе визита Медведев ознакомился с работой пограничных и миграционных служб, а также с внедрением цифровых и административных инструментов для контроля за пребыванием иностранцев.

Россия Мигранты

Комментарии 10


Гость

09:49:46 24-12-2025

Можно было лет 20 назад. Но лучше поздно

  


Гость

10:05:14 24-12-2025

Неужели даже до этого лучезарного светоча дошло?

  


Гость

10:36:18 24-12-2025

Это он кому сказал? Это он себе сказал? Так они постоянно себе говорят, что надо снижать инфляцию, надо бороться с бедностью, надо обеспечить достойную жизнь населению.

  


Гость

10:41:29 24-12-2025

Могут Крокус по всей стране устроить. Это русским нельзя оружие, мигрантов СБУ и Ми-6 снабжают оружием.

  


dok_СФ

11:02:53 24-12-2025

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным» - но, если нет мигрантов, то и не надо вообще средства тратить и службы содержать.. Дешёвая рабочая сила в конечном результате выходит в разы (!) дороже. Приглашать только супер-специалистов для постройки заводов и фабрик, как поступал товарищ Сталин при индустриализации страны..

  


Гость

11:11:00 24-12-2025

И поэтому их больше и больше завозят... чтобы прям было, чем заняться, кого контролировать. У некоторых мигрантов зп выше, чем у русских. И проживание, и питание бесплатно. Вот почему так?

  


Пузырек

14:06:34 24-12-2025

Гость (11:11:00 24-12-2025) И поэтому их больше и больше завозят... чтобы прям было, чем... Только те, кого сейчас называют мигрантами, были гражданами СССР.

  


Гость

11:12:49 24-12-2025

Зачем какой-то контроль устраивать? Опять расходы из казны... Зачем? Нечего этим мигрантам здесь делать. Живите в своих странах...

  


Гость

12:30:26 24-12-2025

Бизнесу не нравятся такие заявления. Его можно понять. И простить

  


гость

15:36:52 24-12-2025

Проспался и понял... Так это было понятно всем ещё 20 лет назад, всем. кроме наших правителей и депутатов.

  

