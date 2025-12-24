Медведев предложил ужесточить контроль за пребыванием мигрантов в России

По словам вице-председателя Совбеза, государство должно полностью понимать цели въезда и контролировать дальнейшие действия всех мигрантов

24 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, объявил о необходимости введения жестких мер контроля за мигрантами. Во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево он проверил, как реализуются новые правила въезда иностранных граждан, и заявил, что каждый шаг мигранта в России должен быть "виден" органам власти, пишет "Абзац".

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным», – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что государство обязано полностью контролировать цели приезда и дальнейшие действия иностранцев.

Вице-председатель Совбеза заявил, что иностранные граждане, чья деятельность в России не подтверждена и не верифицирована властями, не имеют права находиться в стране. По его словам, такие лица подлежат безусловному выдворению.

В ходе визита Медведев ознакомился с работой пограничных и миграционных служб, а также с внедрением цифровых и административных инструментов для контроля за пребыванием иностранцев.