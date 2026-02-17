Врач перечислила причины, почему по утрам изо рта неприятно пахнет

На это может влиять недостаточная гигиена зубов

17 февраля 2026, 17:29, ИА Амител

Плохо пахнет / Запах / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Стоматолог из клиники Кливленда Дениз Степка в беседе с изданием Infobae перечислила основные причины появления неприятного запаха изо рта по утрам, передает Lenta.ru.

По ее словам, одной из самых распространенных причин является сухость во рту, которая может возникать по ряду факторов: из‑за курения, ротового дыхания в ночное время, приема определенных лекарственных препаратов, а также в силу возрастных изменений.

Кроме того, доктор обратила внимание, что утренний неприятный запах изо рта нередко сопровождает людей, страдающих изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек.

К числу провоцирующих факторов также относятся стоматологические проблемы — например, кариес и пародонтит.

Степка добавила, что к неприятному запаху могут приводить использование зубных протезов и брекетов, а также употребление накануне продуктов с выраженным ароматом — лука, чеснока, кофе и алкоголя. Еще одной распространенной причиной, по словам стоматолога, остается недостаточная гигиена полости рта.

