В России предложили поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

Это поможет снизить уровень алкоголизма

17 февраля 2026, 17:33, ИА Амител

Алкоголь, продажа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Возраст продажи алкогольной продукции в России следует повысить до 21 года, это решение снизит уровень алкоголизма в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он предложил поэтапно повышать возраст продажи алкоголя: сначала до 19 лет к 2027 году, затем до 20 лет к 2028-му и, наконец, до 21 года к 2029-му. Он отметил, что в некоторых странах пиво можно купить уже с 18 лет, но считает это неприемлемым.

«К 21 году люди становятся более зрелыми и ответственными, что уменьшает риски, связанные с употреблением алкоголя», — добавил депутат.

Он также указал, что эта мера может способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения среди подростков.

Гриб подчеркнул необходимость обсуждения этой инициативы с профессионалами и отметил, что разница между 17-летними и 18-летними не столь велика. Тем не менее, основываясь на рекомендациях врачей, психологов и опыте других стран, он уверен, что оптимальным возрастом для продажи алкоголя является 21 год.

Ранее сообщалось, что на Алтае резко ограничат продажу алкоголя с марта 2026 года.