В России предложили поднять возраст продажи алкоголя до 21 года
Это поможет снизить уровень алкоголизма
17 февраля 2026, 17:33, ИА Амител
Возраст продажи алкогольной продукции в России следует повысить до 21 года, это решение снизит уровень алкоголизма в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он предложил поэтапно повышать возраст продажи алкоголя: сначала до 19 лет к 2027 году, затем до 20 лет к 2028-му и, наконец, до 21 года к 2029-му. Он отметил, что в некоторых странах пиво можно купить уже с 18 лет, но считает это неприемлемым.
«К 21 году люди становятся более зрелыми и ответственными, что уменьшает риски, связанные с употреблением алкоголя», — добавил депутат.
Он также указал, что эта мера может способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения среди подростков.
Гриб подчеркнул необходимость обсуждения этой инициативы с профессионалами и отметил, что разница между 17-летними и 18-летними не столь велика. Тем не менее, основываясь на рекомендациях врачей, психологов и опыте других стран, он уверен, что оптимальным возрастом для продажи алкоголя является 21 год.
Ранее сообщалось, что на Алтае резко ограничат продажу алкоголя с марта 2026 года.
17:44:32 17-02-2026
т.е алкоголь страшнее 18 летнего водителя-военнослужащего с автоматом ?
18:09:14 17-02-2026
Пони бегают по кругу... Богатая идея. Оружие в руки можно с 18, за руль тоже, детей заводить - только в путь. А спиртное низя. Пичалька.
19:00:36 17-02-2026
Это поможет снизить уровень алкоголизма////// но, возможно, поднимет уровень наркомании. Природа не терпит пустоты. Ограничили табак, появились вейпы, что не лучше. Горбачев боролся с алкоголем, молодняк стал нюхать клей и пр. Может, лучше оставить всё, как было. Вот в Казахстане спиртное и табак доступнее, чем в России, а за годы независимости их население выросло втрое. Притом, что выдавили много русских и немцев, коренных на той территории.
19:15:30 17-02-2026
Т.е., продавая алкоголь, во избежание грозящего штрафа необходимо требовать с покупателя паспорт, подтверждающий допустимый возраст с гарантией!?
06:59:27 18-02-2026
"К 21 году люди становятся более зрелыми и ответственными, что уменьшает риски, связанные с употреблением алкоголя», — добавил депутат."----------- Умирать за государство с 18 по трезвому?
08:43:01 18-02-2026
А оружие дают в 18, походу алкоголь опасней