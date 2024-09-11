Мэр Бийска рассказал, может ли начаться отопительный сезон раньше

Он поручил сотрудникам школ, детсадов и культурных учреждений постоянно следить за температурным режимом в зданиях

11 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Батарея / Источник фото: unsplash.com

Глава Бийска Виктор Щигрев прокомментировал возможность более раннего начала отопительного сезона в городе. В своем Telegram-канале он признался, что следит за обсуждениями вопроса в социальных сетях.

Мэр напомнил, что тепло начинают подавать в дома, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8 градусов. Однако в некоторых случаях отопительный сезон может начаться и раньше.

"При сохранении тенденции на похолодание и, следовательно, критического снижения температуры как в учреждениях соцкультбыта, так и домах бийчан распоряжение о начале отопительного сезона может быть подписано ранее, чем будет исполнен норматив", – написал Щигрев.

Мэр Бийска напомнил, что в 2023 году отопление было подключено 25 сентября, а вот в 2021 году раньше – 21 сентября. Он заявил, что власти будут следить за ситуацией и принимать решение исходя из погоды.

Он также поручил сотрудникам школ, детсадов и культурных учреждений постоянно следить за температурным режимом в зданиях.