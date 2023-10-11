Ведомство предложило список необходимых лекарств

11 октября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав РФ предложил исключить из протокола антибиотики при лечении простудных заболеваний, но добавить больше антивирусных препаратов, пишет "Парламентская газета". Соответствующий проект приказа опубликован 9 октября на официальном портале проектов нормативных актов.

"Нынешний стандарт был принят в начале 2013 года и уже устарел. Согласно новому документу, лечить аденовирусную или вирусную инфекцию, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, респираторно-синцитиальный вирус, другие ОРВИ будут без антибиотиков", – отмечает издание.

Можно применять противовирусные препараты: кагоцел, тилорон, риамиловир, умифеновир. Также противомикробное средство биклотимол и антисептики гексэтидин и хлоргексидин.

При повышении температуры Минздрав рекомендует использовать парацетамол или ибупрофен.

От боли в горле – лизобакт, от кашля – гликодин, синекод, ренгалин, от заложенности носа – нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин.

Антибиотики Минздрав предложил применять, только если у больного появились осложнения.