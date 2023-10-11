Минздрав предложил лечить простуду по новому стандарту, а не по устаревшему
Ведомство предложило список необходимых лекарств
11 октября 2023, 14:43, ИА Амител
Минздрав РФ предложил исключить из протокола антибиотики при лечении простудных заболеваний, но добавить больше антивирусных препаратов, пишет "Парламентская газета". Соответствующий проект приказа опубликован 9 октября на официальном портале проектов нормативных актов.
"Нынешний стандарт был принят в начале 2013 года и уже устарел. Согласно новому документу, лечить аденовирусную или вирусную инфекцию, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, респираторно-синцитиальный вирус, другие ОРВИ будут без антибиотиков", – отмечает издание.
Можно применять противовирусные препараты: кагоцел, тилорон, риамиловир, умифеновир. Также противомикробное средство биклотимол и антисептики гексэтидин и хлоргексидин.
При повышении температуры Минздрав рекомендует использовать парацетамол или ибупрофен.
От боли в горле – лизобакт, от кашля – гликодин, синекод, ренгалин, от заложенности носа – нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин.
Антибиотики Минздрав предложил применять, только если у больного появились осложнения.
14:57:46 11-10-2023
короче, лечитесь тем, что лекарством не является по определению...
15:21:20 11-10-2023
простуду и сопли нужно прогревать теплом шерстяных вещей или из натуральных тканей долго до потоотделения и не пить таблетки от вирусов! Пейте чай с лимоном и мёдом. У большинства нет никакого гриппа!
17:38:30 11-10-2023
Гость (15:21:20 11-10-2023) простуду и сопли нужно прогревать теплом шерстяных вещей или... Причем тут грипп? Полно вирусных заболеваний и помимо гриппа.
15:37:56 11-10-2023
Минздрав предлагает лечиться пустышками? А больной, если у него наступит воспаление легких, успеет ли потом антибиотики начать пить, или помрет так от него, но зато по протоколу лечение.
17:39:04 11-10-2023
Гость (15:37:56 11-10-2023) Минздрав предлагает лечиться пустышками? А больной, если у н... Так антибиотики тоже при вирусных заболеваниях не помогают.
15:48:32 11-10-2023
Сколько миллиардов заработают на них ВОЗ, голикова мурашко и попова
15:54:43 11-10-2023
А Арбидол где? Грипферон?
18:13:23 11-10-2023
Интересный, вернее странный, "новый" подход у минздрава к лечению ОРВИ больных с хроническими бронхолегочными заболеваниями.
22:43:32 11-10-2023
Нынешние яжмамки вообще ничем ничего лечть не умеют. Они умеют только требовать, выносить мозг и попрошайничать! Выплаты, пособия, дотации. И рожать, рожать, рожать!
17:08:59 12-10-2023
Гость (22:43:32 11-10-2023) Нынешние яжмамки вообще ничем ничего лечть не умеют. Они уме... А, говорят, рождаемость падает... демографический кризис.. Вы врёте или статистика? :-)