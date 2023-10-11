НОВОСТИОбщество

Минздрав предложил лечить простуду по новому стандарту, а не по устаревшему

Ведомство предложило список необходимых лекарств

11 октября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минздрав РФ предложил исключить из протокола антибиотики при лечении простудных заболеваний, но добавить больше антивирусных препаратов, пишет "Парламентская газета". Соответствующий проект приказа опубликован 9 октября на официальном портале проектов нормативных актов.

"Нынешний стандарт был принят в начале 2013 года и уже устарел. Согласно новому документу, лечить аденовирусную или вирусную инфекцию, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, респираторно-синцитиальный вирус, другие ОРВИ будут без антибиотиков", – отмечает издание.

Можно применять противовирусные препараты: кагоцел, тилорон, риамиловир, умифеновир. Также противомикробное средство биклотимол и антисептики гексэтидин и хлоргексидин.

При повышении температуры Минздрав рекомендует использовать парацетамол или ибупрофен.

От боли в горле – лизобакт, от кашля – гликодин, синекод, ренгалин, от заложенности носа – нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин.

Антибиотики Минздрав предложил применять, только если у больного появились осложнения.

Фото: amic.ru

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Комментарии 10

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Гость

14:57:46 11-10-2023

короче, лечитесь тем, что лекарством не является по определению...

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Гость

15:21:20 11-10-2023

простуду и сопли нужно прогревать теплом шерстяных вещей или из натуральных тканей долго до потоотделения и не пить таблетки от вирусов! Пейте чай с лимоном и мёдом. У большинства нет никакого гриппа!

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Гость

17:38:30 11-10-2023

Гость (15:21:20 11-10-2023) простуду и сопли нужно прогревать теплом шерстяных вещей или... Причем тут грипп? Полно вирусных заболеваний и помимо гриппа.

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Гость

15:37:56 11-10-2023

Минздрав предлагает лечиться пустышками? А больной, если у него наступит воспаление легких, успеет ли потом антибиотики начать пить, или помрет так от него, но зато по протоколу лечение.

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Гость

17:39:04 11-10-2023

Гость (15:37:56 11-10-2023) Минздрав предлагает лечиться пустышками? А больной, если у н... Так антибиотики тоже при вирусных заболеваниях не помогают.

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Гость

15:48:32 11-10-2023

Сколько миллиардов заработают на них ВОЗ, голикова мурашко и попова

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Гость

15:54:43 11-10-2023

А Арбидол где? Грипферон?

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Гость

18:13:23 11-10-2023

Интересный, вернее странный, "новый" подход у минздрава к лечению ОРВИ больных с хроническими бронхолегочными заболеваниями.

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Гость

22:43:32 11-10-2023

Нынешние яжмамки вообще ничем ничего лечть не умеют. Они умеют только требовать, выносить мозг и попрошайничать! Выплаты, пособия, дотации. И рожать, рожать, рожать!

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Гость

17:08:59 12-10-2023

Гость (22:43:32 11-10-2023) Нынешние яжмамки вообще ничем ничего лечть не умеют. Они уме... А, говорят, рождаемость падает... демографический кризис.. Вы врёте или статистика? :-)

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