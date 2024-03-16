На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

Следователи возбудили уголовное дело

16 марта 2024, 19:40, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Майма Республики Алтай местная жительница попыталась вылить раствор зеленки и керосина в урну для бюллетеней в избирательном участке на улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе Следкоме региона.

Злоумышленницу остановили члены избиркома и полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Женщина задержана.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

15 марта зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить безопасность на избирательных участках.