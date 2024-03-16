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На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

Следователи возбудили уголовное дело

16 марта 2024, 19:40, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Выборы президента России / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Майма Республики Алтай местная жительница попыталась вылить раствор зеленки и керосина в урну для бюллетеней в избирательном участке на улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе Следкоме региона.

Злоумышленницу остановили члены избиркома и полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Женщина задержана.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

15 марта зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить безопасность на избирательных участках.

выборы Республика Алтай
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 6

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Гость

20:43:27 16-03-2024

Смело

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Гость

20:58:55 16-03-2024

Гость (20:43:27 16-03-2024) Смело... тупо и глупо

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Элен без ребят

23:20:39 16-03-2024

Гость (20:43:27 16-03-2024) Смело... да, если тебе восемь. или шесть.

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Гость

03:44:50 17-03-2024

Гость (20:43:27 16-03-2024) Смело... В чем смелость то? В том что хотела сорвать выборы? Тогда бы уже керосином облила бы здание, взрывчатку заложила, с охотничьим ружьем прибежала бы…. Вот откуда такие дуры берутся? У нее просто весеннее обострение или она прям сознательно прятала свою дурость от всех?

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Гость

21:43:09 16-03-2024

Почему-то везде именно зелёнка фигурирует. Это какая-то заранее спланированная акция может быть типа флэш моб?

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Гость

10:52:11 18-03-2024

Это засланцы Зеленского с его методичкой и пузырьком! Согласно новым Зеленским установкам выборов быть не должно нигде!

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