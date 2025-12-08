Названы самые любимые бургеры россиян
Как оказалось, жители страны предпочитают несколько видов
08 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
В России наибольшим спросом пользуются бургеры с говядиной, в среднем они составляют 69% заказов в ресторанах и 72% в службах доставки. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные аналитиков.
Блюда из курицы занимают существенно меньшую долю – 26 и 22% соответственно. Продукты из рыбы выбирают примерно в 2% случаев. Однако предпочтения потребителей существенно меняются в зависимости от региона.
В ряде субъектов РФ, включая Алтайский край, республики Алтай, Хакасию, а также Астраханскую, Вологодскую, Кировскую, Костромскую, Курскую области и республики Карачаево-Черкесию, Марий Эл и Чувашию, популярность куриных бургеров и роллов возрастает, достигая трети от общего числа заказов, а иногда и превышая ее.
В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается другая тенденция: жители этих крупнейших городов отдают предпочтение мясу птицы значительно реже.
17:34:01 08-12-2025
Чё, прям, так вкусно?
Как есть эту кучу??
06:09:34 09-12-2025
Гость (17:34:01 08-12-2025) Чё, прям, так вкусно?Как есть эту кучу??...
Люди ртом едят. Попробуй ртом есть. И головой думать. Может быть понравится.
09:55:47 09-12-2025
Гость (06:09:34 09-12-2025) Люди ртом едят. Попробуй ртом есть. И головой думать. Мо... Нормальные люди думают прежде чем что-то есть и всякую гадость в рот не тащат. Но это не про вас :-)
19:49:56 08-12-2025
Терпеть не могу эту дрянь.
22:50:19 08-12-2025
"Краснодарский парень" лучше всех, рекомендую!
09:40:33 09-12-2025
Любимая еда для очень наделеких россиян, нормальные люди эту гадость есть точно не будут
09:54:40 09-12-2025
А это едят ? Я думал это кучка того что уже переработано и вышло :-)