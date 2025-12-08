НОВОСТИОбщество

Названы самые любимые бургеры россиян

Как оказалось, жители страны предпочитают несколько видов

08 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России наибольшим спросом пользуются бургеры с говядиной, в среднем они составляют 69% заказов в ресторанах и 72% в службах доставки. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные аналитиков. 

Блюда из курицы занимают существенно меньшую долю – 26 и 22% соответственно. Продукты из рыбы выбирают примерно в 2% случаев. Однако предпочтения потребителей существенно меняются в зависимости от региона.

В ряде субъектов РФ, включая Алтайский край, республики Алтай, Хакасию, а также Астраханскую, Вологодскую, Кировскую, Костромскую, Курскую области и республики Карачаево-Черкесию, Марий Эл и Чувашию, популярность куриных бургеров и роллов возрастает, достигая трети от общего числа заказов, а иногда и превышая ее.

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается другая тенденция: жители этих крупнейших городов отдают предпочтение мясу птицы значительно реже.

Фильмы ужасов могут испортить вкус еды

Фильмы ужасов могут испортить вкус еды

Из-за трапезы под хоррор еда может показаться более пресной
