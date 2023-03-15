Квентин Тарантино написал сценарий для своего, вероятно, последнего фильма

Рукопись носит название "Кинокритик" — предположительно, лента будет посвящена американской журналистке Полин Кейл

15 марта 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своего нового и, возможно, последнего фильма. Об этом стало известно журналу The Hollywood Reporter.

По информации источника, сценарий носит название The Movie Critic ("Кинокритик"). Действие картины развернётся в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Предположительно, лента может быть посвящена американской журналистке и кинокритику Полин Кейл, мнение которой было крайне весомо в киноиндустрии прошлого века.

Вероятно, съёмки стартуют осенью этого года. Пока Тарантино не заключил контракт на производство фильма с какой-либо киностудией.

Отметим, что новая лента может стать для культового режиссёра последней. Тарантино неоднократно заявлял, что собирается снять не более 10 картин. Если считать две части боевика "Убить Билла" за один фильм, то сейчас режиссёр выпустил в общей сложности девять картин.