«Барнаулкапстрой» разморозил ЖК на ул. Советской Армии спустя полтора года простоя

Компания «Барнаулкапстрой» возобновила работы в ЖК «Клевер-парк» на ул. Советской Армии: проект был заморожен на полтора года. Сейчас девелопер за счёт собственных средств возводит 16-этажный дом и ждёт одобрения банков, чтобы на кредитные деньги продолжить строительство 12-этажного здания.

«Всё по правилам»

Работы в ЖК «Клевер-парк» остановились летом 2020 года: тогда девелопер расторг договор с подрядчиком (фирмой «Сибресурс») и искал нового. Однако никто из строительных компаний не захотел завершать объекты.

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В результате в начале 2021 года девелопер заморозил проект: у дома на ул. Советской Армии, 83, была возведена часть каркаса, а для дома № 83а — лишь фундамент. Все силы компания тогда бросила на достройку ЖК «Парковый» (ул. Парковая, 71).

Теперь, когда один из домов на Горе сдали, а два находятся в высокой степени готовности, «Барнаулкапстрой» вернулся к ЖК на ул. Советской Армии. Об этом amic.ru рассказал руководитель компании Сергей Шумов.

«Строительство дома на ул. Советской Армии, 83а, возобновили в апреле 2022-го. Чтобы быть уверенными, что всё в порядке, мы заказали экспертизу, в сентябре 2021 года она закончила работу, выдала нам указания. С их выполнения мы и начали работу: где-то усилить колонны, где-то химически обработать арматуру, а эту процедуру проводят только при плюсовой температуре. Усилением колонн мы сейчас занимаемся, хотим быть уверенными, что продолжение стройки не повлечёт никаких последствий ни для будущих жильцов, ни для „Барнаулкапстроя“. Всё делаем по правилам: сначала экспертиза, потом проектирование, исправление ошибок и продолжение строительства», — отметил Шумов.

Проект ЖК «Клевер-парк» / Фото: «Дом.рф»

По его словам, сейчас компания подала заявки в банки на проектное финансирование, чтобы получить средства на достройку дома № 83. Однако пока ответа не поступило.

«Уже направили в три банка наши предложения, но так как ситуация сейчас сложная, они запаздывают с ответами. Есть надежда, что раз нет отрицательного ответа, значит, думают, как нам дать положительный», — сказал Шумов.

Что известно о ЖК?

Квартал на ул. Советской Армии — первый барнаульский опыт реновации. В 2015 году «Барнаулкапстрой» выиграл аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Компания по условиям контракта была обязана расселить аварийные дома, подготовить проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и необходимых для района социальных объектов.

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В начале 2016 года мэрия рассказала о проекте будущего квартала. На площади 4 га возвышались три 16-этажные и три 10-этажные высотки. На территории ЖК были запланированы прогулочные площадки, многоуровневая парковка и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых домов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) «Барнаулкапстрой» начал лишь в 2019 году.

Завершить объекты планировалось в 2022 году. Однако из-за финансовых проблем застройщика (компания затянула сроки строительство дома на Павловском тракте, 291 и ул. Парковая, 71) возведение «Клевер-парка» также было затянуто.

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Кроме того, девелопер отдал участок на ул. Советской Армии, 75, «Строительной перспективе» за то, что девелопер весной 2020 года помог «Барнаулкапстрою» завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей.